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    Партия Amanat будет собирать депутатов региональных маслихатов на регулярной основе

    29 Июня 2023, 14:12

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Сбор депутатов маслихатов партии Amanat станет проводиться на регулярной основе. Об этом сообщил председатель партии Ерлан Кошанов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Наша цель ясна. Это успешная реализация начатых Главой государства реформ до конца. Думаю, что сегодняшний форум показал, что в этом направлении есть общая позиция, единство всех ветвей власти», - сказал Ерлан Кошанов, подводя итоги Республиканского форума депутатов маслихатов всех уровней партии AMANAT.

    Он напомнил, что форум посвящен депутатам из регионов.

    «Есть предложение превратить этот форум в традиционное мероприятие, который проводится ежегодно или раз в два года. Я понимаю ваши аплодисменты, как поддержку. Этот форум не заканчивается сегодняшним собранием. Думаю, что в следующем году мы должны собраться так же, пригласить членов Правительства, представителей местной власти, у нас есть государственный советник, с которым мы будем консультироваться», - резюмировал председатель партии «Amanat».

    Автор:

    Азамат Сыздыкбаев

    Акимат Маслихат AMANAT
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