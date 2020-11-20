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    Партия «Ак жол» выступает за усиление институтов парламентаризма - Азат Перуашев

    20 Ноября 2020, 11:00

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - XVI предвыборный съезд Демократической партии «Ақ жол» проходит в онлайн-режиме. В ходе съезда партия представила проект своей предвыборной программы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Самым эффективным средством против бюрократии и отрыва власти от простых граждан служит прозрачность госорганов и подотчётность перед обществом, то есть демократия. Демократия опирается на принцип продвижения общественных интересов через представительные органы – парламент и местные маслихаты, являющиеся основными институтами парламентаризма. Демократия и есть парламентаризм.

    «Демократическая партия «Ак жол» выступает за усиление институтов парламентаризма и поэтапный переход от президентской системы к Парламентской Республике. Нынешний период создал возможности для планомерного перехода от монополии власти к системе сдержек и противовесов, которая бы учитывала альтернативные мнения в решении государственных вопросов», - сказал А. Перуашев.

    Азат Перуашев также считает, что Казахстану нужен не только национальный совет доверия, но и Правительство национального доверия.

    «Согласно действующей Конституции, Президент выступает гарантом взаимодействия всех ветвей власти. Это означает, что фигура Президента должна быть равноудалённой и от парламента, и от Правительства. Демократическая партия «Ак жол» считает, что состав правительства должен формировать не Глава государства, а победившая на парламентских выборах партия, которая и будет вносить его на утверждение Президенту и нести ответственность за все достижения и провалы своего Правительства. Такова практика развитых демократий», - отметил председатель партии.

    Он добавил, что логическим продолжением всего процесса должно стать введение прямой выборности акимов городов и других населённых пунктов их жителями.

    Автор:

    Акбота Кузекбай

    Политические партии
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