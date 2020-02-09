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    Партия «Ак жол» выразила соболезнования родным погибших при конфликте в Кордае

    9 Февраля 2020, 12:35

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Демократическая партия Казахстана «Ак жол» сделала заявление в связи с трагическими событиями в Кордайском районе Жамбылской области, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт партии.

    В связи с трагическими событиями в результате массовых беспорядков в Кордайском районе Жамбылской области Демократическая партия Казахстана «Ак жол» выразила искрение соболезнования родным и близким погибших, пожелала скорейшего выздоровления пострадавшим.

    Партия «Ак жол» осудила действия провокаторов и зачинщиков беспорядков, призвала к сдержанности и взаимному уважению людей всех национальностей, сохранению межэтнического согласия в обществе.

    «Просим правительственную комиссию провести доскональное и объективное расследование обстоятельств случившегося, включая нападение на полицейский патруль в начале событий и погромы с человеческими жертвами в ряде сёл района, привлечь зачинщиков к ответственности по всей строгости закона.

    В ходе ликвидации последствий трагедии требуем не ограничиваться дежурными мерами. События показали наличие накопившихся агрессии и проблем, слабую работу и отсутствие взаимопонимания местной власти с населением, отсутствие уважения к правоохранительным органам. Должны быть приняты меры по системному решению социальных вопросов, приближению местных госорганов к нуждам и настроениям населения. Требуем обеспечить прозрачность и информирование общества о работе комиссии и принимаемых ею решений», - отметили в партии.

    «Ак жол» призвал всех граждан беречь общественное согласие, уважение к законам и Конституции республики.

    Напомним, 7 февраля в селе Масанчи Кордайского района Жамбылской области между жителями произошла групповая драка.

    Следственным управлением департамента полиции Жамбылской области начато досудебное расследование по ст. 293 УК РК (Хулиганство).

    Президент РК Касым-Жомарт Токаев прокомментировал инцидент в Twitter. «Виновные в нарушении порядка в Жамбылской области будут наказаны», - написал Глава государства.

    В субботу, 8 февраля, Глава государства сделал заявление в связи с событиями в Жамбылской области.

    Создана Правительственная комиссия по ликвидации последствий событий в Кордайском районе Жамбылской области.

    Подробности конфликта в Кордайском районе Жамбылской области рассказал 8 февраля на брифинге в СЦК министр внутренних дел РК Ерлан Тургумбаев.

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    Жамбылская область Происшествия Политические партии Общество События в Кордае
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