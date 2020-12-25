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    Партия «Ак жол» встретилась с жителями Шымкента

    25 Декабря 2020, 17:29

    ШЫМКЕНТ. КАЗИНФОРМ - Сегодня группа партии «Ак жол» во главе с Азатом Перуашевым побывала в городе Шымкент. Программа встреч с населением была очень насыщенной, передает МИА «Казинформ».

    Председатель Демократической партии «Ак жол» Азат Перуашев принял участие в старте автопробега, в рамках которого активисты партии проехались от аэропорта Шымкента до мемориала «Қасірет». Сегодня кандидаты партии в Мажилис парламента возложили цветы к мемориалу жертв репрессий «Қасірет». Напомним, что «Қасірет» - мемориал, который был построен в овраге, известном как «Лисья балка». Это место массовых политических казней в 1937 и 1938 годах.

    После этих мероприятий группа встретилась с коллективом авиакомпании «SCAT». Здесь «акжоловцы» развернуто рассказали о своей предвыборной программе и ответили на вопросы работников компании.

    Сегодня члены штаба встретились с трудовым коллективом средней школы №53 им.С.Рахимова. Группа партии «Ак жол» провела встречу с работниками торгового центра «Кыргы базар» и с коллективом компании «KARLSKRONA LC AB».

    Автор:

    Малика Сафаргалиева

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