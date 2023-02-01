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    Партия «Ак жол» утвердила список кандидатов в депутаты Мажилиса

    1 Февраля 2023, 14:25

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - На внеочередном XXI съезде Общественного объединения «Демократическая партия Казахстана «Ак жол» утвержден список кандидатов в депутаты Мажилиса, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «В этом году состоятся выборы в Мажилис и маслихаты. Глава государства объявил о предстоящих выборах полгода назад. Поэтому всем политическим силам, партиям, в том числе и нашей партии, была предоставлена полная возможность подготовиться», - сказал на ХХІ съезде «Ак жол» председатель партии Азат Перуашев.

    В ходе съезда были кандидатами в депутаты Мажилиса были утверждены 54 человека по партийным спискам и 24 - по мажоритарной системе.

    Вместе с тем делегаты утвердили решение областных и городских конференций о выдвижении кандидатов в региональные маслихаты (партийный список, выдвижение по одномандатным избирательным округам). Так, на выборы депутатов местных маслихатов всех уровней от партии «Ак жол» было выдвинуто 174 человека, а мажоритарной системой - 652 человека.

    Ранее сообщалось, что в ходе внеочередного съезда были озвучены результаты работы парламентской фракции ДПК «Ак жол» седьмого созыва. Было решено, что партия будет участвовать в предстоящих выборах.

    Партийный список кандидатов в Мажилис от ДПК «Ак жол»:

    Партийный список кандидатов в Мажилис от ДПК «Ак жол»

    1) Перуашев Азат Турлыбекулы – председатель ДПК «Ак жол», депутат Мажилиса Парламента РК VII созыва;

    2) Еспаева Дания Мадиевна – депутат Мажилиса Парламента РК VII созыва;

    3) Дюсембинов Берик Салимжанович – депутат Мажилиса Парламента РК VII созыва;

    4) Барлыбаев Ерлан Хайланович – депутат Мажилиса Парламента РК VII созыва;

    5) Иса Қазыбек Жарылқасынұлы – депутат Мажилиса Парламента РК VII созыва;

    6) Раманкулов Максат Базаралыевич – депутат Мажилиса Парламента РК VII созыва;

    7) Ерубаев Серик Сарсенович – депутат Мажилиса Парламента РК VII созыва;

    8) Нурмухамедов Бурихан Жолбарысович – директор ТОО «Гранд-Ханака», член Туркестанского областного Совета;

    9) Нуралдинов Олжас Ельтаевич – председатель Алматинского городского филиала ДПК «Ак жол», генеральный директор ТОО «KBT-Group»;

    10) Өтепбай Азат Болатұлы – директор ТОО «Outsource Director Ltd»;

    11) Кушенов Султан Бахытович – депутат Туркестанского областного маслихата, учредитель ТОО «Конус»;

    12) Дузбаева Мейрамкул Алтынбековна – управляющий директор по развитию, член правления АО «НК «КТЖ»;

    13) Уткин Сергей Геннадьевич – адвокат;

    14) Абжанов Алимхан Досибаевич – председатель Шымкентского городского филиала ДПК «Ак жол», председатель Правлении Группа компании «Зангар»;

    15) Садыков Аскар Аманбаевич – председатель Актюбинского областного филиала ДПК «Ак жол», бизнесмен;

    16) Риаханов Шынгыс Нуртасович – председатель ВКО филиала ДПК «Ак жол», директор ТОО «Altay Trans»;

    17) Хамзин Гани Булатулы – депутат Мажилиса Парламента РК VII созыва;

    18) Бейсенбаев Ержан Алмабекович – независимый директор ТОО «BIGLIFE»;

    19) Өмірғали Ерлік Қайдарұлы – депутат Мажилиса Парламента РК VII созыва;

    20) Кожахметов Асылхан Тулеббергенович – секретарь Национального Совета, руководитель аппарата ДПК «Ак жол»;

    21) Сарсенов Сагият Омирзакулы – председатель совета директоров ТОО «Іле корпорациясы», депутат Мажилиса РК V созыва;

    22) Кенесары Алмас Усенулы – генеральный директор ТОО «Holding Orkendeu»;

    23) Васильев Дмитрий Владимирович – заместитель председателя ДПК «Ак жол», директор ТОО «Аграрно-инвестиционная корпорация»;

    24) Джумагалиев Рустам Айсултанович – секретарь Национального Совета ДПК «Ак жол»;

    25) Устемирова Галия Идрисовна – заведующий Секретариатом председателя ДПК «Ак жол»;

    26) Тажибаева Газиза Бахтияровна – руководитель Республиканского молодежного крыла ДПК «Ак жол»;

    27) Демидова Дана Тулегеновна – член областного совета партии по Жетысуской области

    28) Елубаева Марал Куандыковна – заместитель декана по академической работе международного медицинского факультета НАО «Медицинский университет Караганды»;

    29) Смагулов Аскар Сайлаубекович – председатель Астанинского филиала ДПК «Ак жол», депутат городского маслихата, финансовый директор АО «Акмолинский вагоно-ремонтный завод»;

    30) Маутканов Алтай Ильясович – учредитель группы компаний Даму;

    31) Сембинов Азат Талгатович – советник Председателя ДПК «Ак жол», депутат Мажилиса РК VII созыва, бизнесмен;

    32) Шардинов Бахтияр Ахметжанович – генеральный директор ТОО «Жаркент»;

    33) Шынасилова Мейраш Калиевна – председатель Алматинского областного филиала ДПК «Ак жол», заместитель директора ТОО «Специализированное предприятие по обработке камня»;

    34) Егінбаев Ермек Молдакулович – председатель филиала ДПК «Ак жол» по Жетысуской области, член правления ТОО «Кайнар» (аккумуляторный завод);

    35) Юсупов Ермекқалий Төлепқалиұлы – председатель Атырауского областного филиала ДПК «Ак жол», депутат областного маслихата, директор ТОО «Атырау көлік-құрылыс»;

    36) Пыхарев Станислав Сергеевич – директор ТОО «С.С. Групп»;

    37) Тлеужанов Ержан Хамитович – председатель филиала ДПК «Ак жол» по Абайской области;

    38) Шалкарбеков Муханбеталы Женисович – председатель Жамбылского областного филиала ДПК «Ак жол», директор ТОО «АБЗ Актас»;

    39) Бадашев Алмаз Бекетович – директор ТОО «WestGasOil РТЕ. LTD»;

    40) Жутаев Махаббат Сагынбаевич – председатель Костанайского областного филиала ДПК «Ак жол», депутат маслихата, бизнесмен;

    41) Боранбаев Кайрат Жомартович – председатель правления ТОО «Нурлен», депутат Кызылординского областного маслихата;

    42) Нурказов Ойрат Серикович – депутат Карагандинского областного маслихата, генеральный директор ТОО «Автоцентр «Бахус»;

    43) Салыкбаев Абзал Мырзаханович – председатель Туркестанского областного филиала ДПК «Ак жол», предприниматель;

    44) Шаңбаева Гүлмайса Қонаққызы – заместитель председателя мангистауского областного филиала «Ак жол», депутат Мангистауского областного маслихата VII созыва;

    45) Қорғанбаев Батыржан – заместитель директора ТОО «KMG EP –Catering»;

    46) Кинцель Евгений Юрьевич – председатель партийной комиссии ДПК «Ак жол», председатель независимой Северо-Казахстанской палаты юридических консультантов;

    47) Молдашева Айгерим Канаткызы – пилот Боинг 757/767 авиакомпании «AirAstana», магистрант Южно-Калифорнийского университета;

    48) Аубакирова Гульнар Боярстанова – руководитель службы защиты прав предпринимателей в судебных процессах ДПК «Ак жол»;

    49) Арыстанова Айгерим Атыгаевна – руководитель службы поддержки молодежного предпринимательства ДПК «Ак жол»;

    50) Умирбекова Альфия Айтымбековна – таможенный брокер ТОО «Sklad Agrohim»

    51) Нурлыханов Тимур Ерланович – генеральный директор ТОО «QP Service»;

    52) Алибаева Альмира Кадырлыевна – предприниматель;

    53) Атыгаева Кызылгуль Тохтаровна – директор ТОО «Жер-Ана-2021»;

    54) Ракишева Алия Булатовна – начальник Управленческой отчетности АО «Отбасы банк».

    Общее количество: 54 кандидата.

    Квота 30 % (16,2) – 18 кандидатов.

    Список кандидатов в Мажилис по мажоритарной системе от ДПК «Ак жол»

    Омурзаков Турсунбек Казенович – президент холдинговой компании «О'Азамат» г. Астана

    Бисекенов Нургали Рыспаевич – председатель Совета Республиканской палаты пород лошадей г.Астана

    Сагадиева Рауан Бахтыбеккызы – республиканское общественное объединение «Союз родителей особенных родителей», соучредитель и председатель правления г. Алматы

    Ауганбаева Алма Курмановна – заместитель директора КГУ «ЦАД» Управления занятости и социальных программ города Алматы

    Ергөбек Құлбек Сәрсенұлы – литературовед, доктор филологических наук, профессор г. Шымкент

    Сапарбаев Самат Сагатович – член правления, проректор по стратегическому развитию, науке и международному сотрудничеству НАО Западно-Казахстанского медицинского университета имени Марат Оспанова Актюбинская область

    Алтаев Берик Жайлауович – директор ТОО «Казнутривет» Алматинская область

    Сағымбаев Қуаныш Мусаевич – директор ЖК «Иманкулова» Алматинская область

    Курмангалиев Жасулан Муратович – заместитель директора Жетысуского областного филиала АО «Отбасы Банк»

    Джумагалиева Гульмира Сабыровна – генеральный директор ТОО «ПЦН Кузет», председатель Регионального совета, Палаты предпринимателей НПП «Атамекен», депутат Махамбетского районного маслихата VІІ созываАтырауская область

    Казбекова Меруерт Айткажиевна – заместитель председателя ДПК «Ак жол» Акмолинская область

    Гулжанат Рахаткызы – руководитель Центра развития детей и молодежи CENTRIUM Абайская область

    Рамазанова Алтынай Толеухановна – директор ТОО «Baker Street»Восточно- Казахстанская область

    Жатканбаева Мадина Оналбайқызы – главный реадктор «Xaqmedia», Жамбылская область

    Гумаров Наурызбай Каиршиевич – руководитель ИП «Өріс» Западно- Казахстанская область

    Карибов Адиль Алиакпарович – предприниматель Костанайская область

    Прманов Жорабек Акимбекович – директор ТОО МФО «ФинПомощь», председатель Кызылординского областного филиала ДПК «Ак жол», депутат Кызылординского областного маслихата

    Шиллер Марина Васильевна – председатель совета деловых женщин город Темиртау, ТОО УЦ Про бизнес – исполнительный директор Карагандинская область

    Сулейменов Дулат Дүйсенбекович – аким села Ақтас Улытауская область

    Сатыбаев Фуат Сайдахметович – депутат Мажилиса Парламента РК VII созыва Павлодарская область

    Искаков Жаслан Мадьярович – советник директора ТОО «НТС Агро» Северо-Казахстанская область

    Бижанов Нурбол Орынбасарович- начальник службы безопасности «Шымкентское отделение ГП» Туркестанская область

    Ибадуллаев Тулеген Ерболұлы – ТОО «Hill Corporation» Туркестанская область.

    Автор:

    Акбота Кузекбай

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