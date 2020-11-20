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    Партия «Ак жол» представила список кандидатов в депутаты Мажилиса

    20 Ноября 2020, 13:29

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Демократическая партия «Ак жол» представила партийный список кандидатов в депутаты Мажилиса Парламента РК. Об этом стало известно в ходе съезда партии, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Участники во время съезда единогласно утвердили список кандидатов.

    В список вошли 38 кандидатов:

    - Азат Перуашев, председатель Демократической партии «Ак жол», депутат Мажилиса пятого и шестого созывов;

    - Дания Еспаева, первая в истории Казахстана кандидат в Президенты республики, депутат Мажилиса шестого созыва, член Национального совета общественного доверия при Президенте Казахстана;

    - Ботагоз Абдульманова, финансовый аналитик, аудитор;

    - Туран Абжанов, предприниматель;

    - Азамат Абильдаев, гендиректор ТОО «Агрофирма Түрікпен», депутат Мажилиса пятого созыва;

    - Канат Арбиев, гендиректор ТОО FOOD INVEST GROUP;

    - Алмаз Бадашев, глава компании ТОО West Gas Oil РТЕ. LTD;

    - Ерлан Барлыбаев, заместитель руководителя парламентской фракции Демократической партии «Ак жол», депутат Мажилиса шестого созыва;

    - Дмитрий Васильев, заместитель председателя Демократической партии «Ак жол», акционер «СемАЗ», учредитель Казахстанской агро-инновационной корпорации;

    - Берик Дюсембинов, заместитель председателя Демократической партии «Ак жол», депутат Мажилиса шестого созыва;

    - Марал Елубаева, профессор, замдекана Западно-Казахстанского медицинского университета;

    - Серик Ерубаев, гендиректор ТОО «Атырау Констракшн Сервисез Лтд»;

    - Рамазан Жампеисов, исполнительный директор Казахстанской ассоциации экологических инициатив «Эко-Жер»;

    - Айгуль Жумабаева, секретарь центрального совета партии «Ак жол», руководитель аппарата парламентской фракции;

    - Султан Хан Жусип, директор Института культуры и духовного развития «Алаш» при Евразийском университете;

    - Махаббат Жутаев, учредитель и руководитель ряда ТОО в сельском хозяйстве и энергетике, председатель Костанайского областного филиала партии «Ак жол»;

    - Казыбек Иса, президент газеты «Қазақ үні», поэт и публицист, заместитель председателя Демократической партии «Ак жол», член Национального совета общественного доверия при Президенте Казахстана;

    - Марияш Кабикенова, председатель Союза профессиональных управляющих «Жетысу»;

    - Меруерт Казбекова, председатель Союза женщин-предпринимателей Казахстана, депутат Мажилиса пятого и шестого созывов;

    - Алмас Кенесары, гендиректор «Оркендеу-холдинг»;

    - Еркен Куттубаев, исполнительный директор АО «Кедентранссервис»;

    - Андрей Линник, акционер и руководитель компании «Аспара Мунай», председатель партийной комиссии Демократической партии «Ак жол»;

    - Болат Момышев, предприниматель, секретарь центрального совета «Ак жол»;

    - Айгерим Молдашева, пилот Боинга 767 компании Air Astana, магистрант Южно-Калифорнийского университета, Лос-Анджелес (США);

    - Екатерина Никитинская, заместитель руководителя парламентской фракции «Ак жол», депутат Мажилиса пятого и шестого созывов;

    - Бурихан Нурмухамедов, генеральный директор ТОО «Гранд-Ханака»;

    - Талгат Омаров, председатель совета директоров ТОО «КАЗПОЛИГРАФ»;

    - Ерлик Омиргали, учредитель и руководитель ТОО «Алуа-Строй»;

    - Алия Ракишева, GR-директор группы компаний Koles А;

    - Максат Раманкулов, гендиректор ТОО «Мабекс Трэйд», советник председателя ДПК «Ак жол» Нур-Султана;

    - Мариям Рупатова, эксперт «Коммерческий центр ERG»;

    - Сагиятулла Сарсенов, председатель совета директоров ТОО «Іле корпорациясы», депутат Мажилиса пятого созыва;

    - Фуат Сатыбаев, гендиректор АО «Санаторий Мойылды», председатель Павлодарского областного филиала ДПК «Ак жол»;

    - Азат Сембинов, предприниматель, учредитель и руководитель IT-компании KBT-group, победитель «100 новых лиц Казахстана» 2019 года;

    - Газиза Тажибаева, руководитель молодежного крыла Демократической партии «Ак жол»;

    - Гани Хамзин, предприниматель, учредитель и гендиректор ТОО «Стройинтеграция»;

    - Чингиз Шашкин, нейрохирург, учредитель и директор клиники современной неврологии и нейрореабилитации «Шашкин-клиник», победитель «100 новых лиц Казахстана» 2018 года;

    - Яна Шойбекова, гендиректор компании BILLBOARD-VIDEO.

    Автор:

    Акбота Кузекбай

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