Партия «Ак жол» представила список кандидатов в депутаты Мажилиса

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Демократическая партия «Ак жол» представила партийный список кандидатов в депутаты Мажилиса Парламента РК. Об этом стало известно в ходе съезда партии, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Участники во время съезда единогласно утвердили список кандидатов.

В список вошли 38 кандидатов:

- Азат Перуашев, председатель Демократической партии «Ак жол», депутат Мажилиса пятого и шестого созывов;

- Дания Еспаева, первая в истории Казахстана кандидат в Президенты республики, депутат Мажилиса шестого созыва, член Национального совета общественного доверия при Президенте Казахстана;

- Ботагоз Абдульманова, финансовый аналитик, аудитор;

- Туран Абжанов, предприниматель;

- Азамат Абильдаев, гендиректор ТОО «Агрофирма Түрікпен», депутат Мажилиса пятого созыва;

- Канат Арбиев, гендиректор ТОО FOOD INVEST GROUP;

- Алмаз Бадашев, глава компании ТОО West Gas Oil РТЕ. LTD;

- Ерлан Барлыбаев, заместитель руководителя парламентской фракции Демократической партии «Ак жол», депутат Мажилиса шестого созыва;

- Дмитрий Васильев, заместитель председателя Демократической партии «Ак жол», акционер «СемАЗ», учредитель Казахстанской агро-инновационной корпорации;

- Берик Дюсембинов, заместитель председателя Демократической партии «Ак жол», депутат Мажилиса шестого созыва;

- Марал Елубаева, профессор, замдекана Западно-Казахстанского медицинского университета;

- Серик Ерубаев, гендиректор ТОО «Атырау Констракшн Сервисез Лтд»;

- Рамазан Жампеисов, исполнительный директор Казахстанской ассоциации экологических инициатив «Эко-Жер»;

- Айгуль Жумабаева, секретарь центрального совета партии «Ак жол», руководитель аппарата парламентской фракции;

- Султан Хан Жусип, директор Института культуры и духовного развития «Алаш» при Евразийском университете;

- Махаббат Жутаев, учредитель и руководитель ряда ТОО в сельском хозяйстве и энергетике, председатель Костанайского областного филиала партии «Ак жол»;

- Казыбек Иса, президент газеты «Қазақ үні», поэт и публицист, заместитель председателя Демократической партии «Ак жол», член Национального совета общественного доверия при Президенте Казахстана;

- Марияш Кабикенова, председатель Союза профессиональных управляющих «Жетысу»;

- Меруерт Казбекова, председатель Союза женщин-предпринимателей Казахстана, депутат Мажилиса пятого и шестого созывов;

- Алмас Кенесары, гендиректор «Оркендеу-холдинг»;

- Еркен Куттубаев, исполнительный директор АО «Кедентранссервис»;

- Андрей Линник, акционер и руководитель компании «Аспара Мунай», председатель партийной комиссии Демократической партии «Ак жол»;

- Болат Момышев, предприниматель, секретарь центрального совета «Ак жол»;

- Айгерим Молдашева, пилот Боинга 767 компании Air Astana, магистрант Южно-Калифорнийского университета, Лос-Анджелес (США);

- Екатерина Никитинская, заместитель руководителя парламентской фракции «Ак жол», депутат Мажилиса пятого и шестого созывов;

- Бурихан Нурмухамедов, генеральный директор ТОО «Гранд-Ханака»;

- Талгат Омаров, председатель совета директоров ТОО «КАЗПОЛИГРАФ»;

- Ерлик Омиргали, учредитель и руководитель ТОО «Алуа-Строй»;

- Алия Ракишева, GR-директор группы компаний Koles А;

- Максат Раманкулов, гендиректор ТОО «Мабекс Трэйд», советник председателя ДПК «Ак жол» Нур-Султана;

- Мариям Рупатова, эксперт «Коммерческий центр ERG»;

- Сагиятулла Сарсенов, председатель совета директоров ТОО «Іле корпорациясы», депутат Мажилиса пятого созыва;

- Фуат Сатыбаев, гендиректор АО «Санаторий Мойылды», председатель Павлодарского областного филиала ДПК «Ак жол»;

- Азат Сембинов, предприниматель, учредитель и руководитель IT-компании KBT-group, победитель «100 новых лиц Казахстана» 2019 года;

- Газиза Тажибаева, руководитель молодежного крыла Демократической партии «Ак жол»;

- Гани Хамзин, предприниматель, учредитель и гендиректор ТОО «Стройинтеграция»;

- Чингиз Шашкин, нейрохирург, учредитель и директор клиники современной неврологии и нейрореабилитации «Шашкин-клиник», победитель «100 новых лиц Казахстана» 2018 года;

- Яна Шойбекова, гендиректор компании BILLBOARD-VIDEO.