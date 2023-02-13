Партия «Ак жол» обновилась на 60% - Азат Перуашев

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Председатель демократической партии Казахстана «Ак жол» Азат Перуашев рассказал о нынешнем составе кандидатов в депутаты от партии, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Из 54 кандидатов, зарегистрированных по нашему партийному списку, 33,3 % представлены женщинами, молодежью и лицами с инвалидностью. (…) Более 20 кандидатов из нашего списка – это люди, предложенные нашими филиалами из регионов, 11 человек имели опыт работы в Мажилисе в предыдущие годы. Достаточно много новых лиц, которые впервые в этот список попали. Думаю, обновление у нас составило порядка 60 %», - сказал Азат Перуашев на брифинге в ЦИК.

Как сообщалось ранее, ДПК «Ак жол» сегодня зарегистрировала список кандидатов к предстоящим депутатским выборам. Как отметил член ЦИК Асылбек Смагулов, все лица, включенные в партийный список, соответствуют требованиям Конституции и конституционного Закона «О выборах».

