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    Партия «Ак жол» обновилась на 60% - Азат Перуашев

    13 Февраля 2023, 16:37

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Председатель демократической партии Казахстана «Ак жол» Азат Перуашев рассказал о нынешнем составе кандидатов в депутаты от партии, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Из 54 кандидатов, зарегистрированных по нашему партийному списку, 33,3 % представлены женщинами, молодежью и лицами с инвалидностью. (…) Более 20 кандидатов из нашего списка – это люди, предложенные нашими филиалами из регионов, 11 человек имели опыт работы в Мажилисе в предыдущие годы. Достаточно много новых лиц, которые впервые в этот список попали. Думаю, обновление у нас составило порядка 60 %», - сказал Азат Перуашев на брифинге в ЦИК.

    Как сообщалось ранее, ДПК «Ак жол» сегодня зарегистрировала список кандидатов к предстоящим депутатским выборам. Как отметил член ЦИК Асылбек Смагулов, все лица, включенные в партийный список, соответствуют требованиям Конституции и конституционного Закона «О выборах».

    Автор:

    Азамат Сыздыкбаев

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