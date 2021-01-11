Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 448.3 eur/kzt 489.68

    rub/kzt 5.33 cny/kzt 62.48
Прогноз погоды
Астана
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Выборы

    Партия ADAL продолжит начатую в ходе предвыборной кампании работу - Серик Султангали

    11 Января 2021, 02:39

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ -Председатель партии ADAL прокомментировал результаты Еxit poll, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на 24.kz.

    Серик Султангали поблагодарил коллег и сторонников партии. Он напомнил, какие темы поднимали активисты в своей программе и пообещал, что начатая в ходе предвыборной кампании работа будет продолжена.

    «Безусловно, тот барьер, который предусмотрен по нашему закону, преодолела партия Nur Otan, ведущая партия, мы всегда это признавали. Я хотел бы поздравить с победой уже очевидной. Партия ADAL – партия будущего, партия ADAL только начинает свою работу, независимо от любого исхода выборов. То, что мы обещали нашим избирателям, независимо от исходов выборов, всё равно будем выполнять и будем работать и завоевывать сердца избирателей делом», - отметил председатель партии ADAL Серик Султангали.

    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

    Видео Выборы-2021
    Новости по теме
    Популярное
    1 Еще несколько улиц закроют в Астане из-за ремонта
    2 Чиновника подозревают в хищении более миллиарда тенге, выделенных на строительство дорог
    3 Провоз валюты на сумму свыше 2,5 млрд тенге предотвратил КНБ
    4 Расходы на миллиард тенге: АФМ допросит руководство «Қазақстан барысы» и проведет обыски
    5 «Казахтелеком» навязывал свои услуги абонентам в Астане