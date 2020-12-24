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    Партия «ADAL» продолжает встречи с жителями Актюбинской и Акмолинской областей

    24 Декабря 2020, 15:48

    АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ - Кандидаты в депутаты и представители партии «ADAL» продолжают встречи с населением Актюбинской и Акмолинской областей, передает МИА «Казинформ».

    Кандидаты Ардак Назаров, Максат Толыкбай, Лаура Маликова, Ляззат Чинкисбаева, представители партии Нурлыбек Муканов и Ануар Керембаев побывали в ряде населенных пунктов региона.

    В городе Кандыагашсостоялась большая встреча с общественностью города. Во время встречи Максат Толыкбай рассказал о целях программы партии.

    Жители города выразили проблемные вопросы и предложения. Они пожаловались на неразвитую в регионе систему производства и переработки продукции и многие другие проблемы.

    В городе Хромтау жители подняли проблемы с водообеспечением в некоторых районах. Кроме этого жители города пожаловались на размер соцпособий для многодетных семей.

    Также жители некоторых районов города пожаловались на отсутствие интернета.

    Другие жители сказали о том, чтобы проценты за кредиты были снижены.

    Кандидаты в депутаты Акмарал Бекмурзаева и Алина Аскарова продолжают встречи с населением Акмолинской области. В городе Щучинск была затронута тема ипотечного кредитования и льгот на налоговое обложение арендодателей.

    Также на встрече присутствовали многодетные матери, они попросили помочь исправить жилищные условия, в которых они живут. Наряду с этим, к партии обратились родители детей с особыми потребностями.

    В регионах прошли уже 2371 встречи, в которых приняли участие 36469 человек.

    Автор:

    Малика Сафаргалиева

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