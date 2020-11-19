Партия «ADAL» определила список кандидатов в депутаты Мажилиса

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Политическая партия «ADAL» представила партийный список кандидатов в депутаты Мажилиса Парламента РК, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Председатель партии Серик Султангали рассказал, что предложенный список был сформирован исходя из активности и опыта новых членов партии.

«С момента переименования партии в наши ряды вступило более 5 тысяч новых членов. Мы постарались дать возможность как «старым», проверенным кадрам, так и новым, включая членов политсовета, которые вошли полным составом в партийный список», - отметил Серик Султангали в ходе съезда партии.

По итогам голосования делегатов и членов политсовета в список кандидатов в Мажилис от партии «ADAL» вошли 20 человек: Серик Султангали - председатель партии «ADAL»; Эльдар Жумагазиев - государственный, общественный деятель, автор ряда учебных, социальных проектов, экономист, политолог; Ардак Назаров - известный спортсмен, общественный деятель; Максат Толыкбай - известный тележурналист, ведущий телепроекта «Ашық алаң», автор сайта Maltabu.kz; Алмасбек Садырбаев - председатель Национальной ассоциации овцеводов Казахстана «Шопан Ата»; Даулет Мукаев - тележурналист, общественный деятель; Олжас Ордабаев - заместитель председателя Национальной палаты предпринимателей «Атамекен», эксперт в области образования; Жигули Дайрабаев - президент Республиканского общественного объединения «Союз фермеров Казахстана»; Нурлыбек Малелов - финансист, государственный деятель; Галымбек Жаксылыков - общественный деятель, активный гражданин Кызылординской области; Лаура Маликова - председатель «Ассоциации практикующих экологов»; Игорь Шацкий - эксперт в области защиты прав предпринимательства; Алина Абдрахманова - специалист по управлению сферой бизнес-образования, эксперт; Халиола Акдрашев – предприниматель; Ляззат Чинкисбаева - председатель Социального фонда «Менің Атамекенім»; Мурат Кожамкулов - председатель филиала партии в Нур-Султане; Гани Абадан - председатель филиала партии в г. Алматы; Тимур Абдыкаримов - председатель Мангыстауского областного филиала партии; Акмарал Бекмурзаева - бизнес-тренер, предприниматель; Ануар Керембаев - экономический эксперт.

Напомним, в столице проходит VII съезд партии «ADAL».