Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 450.99 eur/kzt 493.7

    rub/kzt 5.4 cny/kzt 63.43
Прогноз погоды
Астана+16+18℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Политика

    Партия «Adal» и Народная партия Казахстана допущены к выборам

    20 Ноября 2020, 16:23

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Центральная избирательная комиссия РК внесла изменения в постановление о допуске 6 политических партий на выборы депутатов Мажилиса Парламента РК и маслихатов, избираемых по партийным спискам, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Партия «Adal» и Народная партия Казахстана прошли перерегистрацию как на республиканском, так и на региональном уровнях. Также стоит отметить, что партия» «Adal» осуществила перерегистрацию филиала в Туркестанской области и Шымкенте. Ранее партия не имела допуска к участию в выборах в этих регионах. В этой связи необходимо пересмотреть постановление Центральной избирательной комиссии о допуске политических партий на выборы депутатов Мажилиса Парламента РК и маслихатов, избираемых по партийным спискам», - отметил председатель ЦИК РК Берик Имашев.

    В результате Центральная избирательная комиссия приняла соответствующее постановление о допуске политической партии «Adal» и Народной партии Казахстана к участию в выборах депутатов Мажилиса Парламента и маслихатов.

    «Таким образом, политическая партия «Adal» и Народная партия Казахстана были допущены к выборам депутатов Мажилиса Парламента и маслихатов Республики Казахстан», - заключил Б. Имашев.

    Автор:

    Азамат Сыздыкбаев

    Политические партии Другие государственные органы Выборы-2021
    Новости по теме
    Популярное
    1 Этот факт я не скрывала – Зульфия Сулейменова о судимости отца
    2 Зульфия Сулейменова ответила на вопрос об отставке
    3 Сухостой горит на Кургальжинском шоссе под Астаной
    4 Убийство казахстанской журналистки в Грузии прокомментировали в МИД РК
    5 Осадки выше декадной нормы выпали за ночь в Петропавловске