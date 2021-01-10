Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 450.99 eur/kzt 493.7

    rub/kzt 5.4 cny/kzt 63.43
Прогноз погоды
Астана+16+18℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Общество

    Партии правильно вели свою политику в социальных сетях – эксперт

    10 Января 2021, 19:45

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Партии правильно вели свою политику в социальных сетях. Такое мнение высказал журналист и тревел-блогер Оркен Кенжебек на экспертной встрече Sailau Talks-2021, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «По прогнозам многочисленных экспертов, в этом году предвыборная агитация должна была проходить на онлайн-площадках. В Казахстане 18 миллионов человек населения, которые имеют 26 миллионов сим-карт. Численность жителей, имеющих доступ к Интернету – 14 миллионов человек. Если судить по статистике, население готово и к онлайн-голосованию. Партии, участвующие в выборах, уделили онлайн-агитации 35-40% внимания, остальную работу проводили в регионах. Нравится то, что, имея возможность для онлайн-агитации, они работали непосредственно среди населения. Впервые были организованы региональные дебаты. Это большое достижение», – сказал О. Кенжебек.

    По его словам, в течение месячной агитационной кампании в социальных сетях не происходило ничего, над чем можно было бы смеяться. Все пять партий правильно проводили политику в социальных сетях, и все предлагали концепцию «Сильные регионы – сильная страна». Если раньше во время агитационной кампании партии посещали крупные заводы и фабрики, то теперь они ходили на рынки, стройки, находились среди общественности, выслушивали людей и делали свои выводы. Некоторые партии впервые разъясняли годовой бюджет жителям районов и сел.

    Экспертная встреча организована Ассоциацией политических наук Казахстана и МИА «Казинформ».

    Автор:

    Мейрамбек Байгарин

    СМИ Выборы Политические партии Общество Выборы-2021
    Новости по теме
    Новости по теме
    Национальный доклад по защите прав журналистов подготовят в Казахстане
    Срок исковой давности по отношению к СМИ следует сократить до 1 года – эксперты
    В Казахстане планируют сократить время рассмотрения запросов от СМИ
    Пожары в области Абай, конец эпохи Даниала Ахметова и новые законы – обзор событий в РК
    Популярное
    1 Этот факт я не скрывала – Зульфия Сулейменова о судимости отца
    2 Зульфия Сулейменова ответила на вопрос об отставке
    3 Сухостой горит на Кургальжинском шоссе под Астаной
    4 Убийство казахстанской журналистки в Грузии прокомментировали в МИД РК
    5 Осадки выше декадной нормы выпали за ночь в Петропавловске