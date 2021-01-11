Партии могут упрочить свои позиции в регионах - Андрей Чеботарёв

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Данные Exit poll, проведенного несколькими социологическими структурами, совокупно отражают электоральные предпочтения казахстанцев при том партийном составе, который участвовал в прошедших выборах. Такое мнение выразил на своей странице в Facebook директор Центра актуальных исследований «Альтернатива» Андрей Чеботарёв, передает МИА «Казинформ».

По его мнению, свою роль сыграли также результаты предвыборной агитации и, что более важно, результаты работы с населением и присутствие в информационной повестке каждой из соответствующих партий в межвыборный период.

В связи с этим предпочтения большинства казахстанцев снова отданы в пользу трех парламентских партий. «Налицо подтверждение моего предположения о преобладании среди участников прошедших выборов граждан, предпочитающих решать интересующие их вопросы и даже, что называется, «выпускать пар» в рамках своего взаимодействия с различными государственными органами. Соответственно среди них высок уровень запроса на улучшение функционирования системы государственной власти и управления. Так что определенная реформаторская повестка, отраженная в предвыборных программах политических партий, похоже, сыграла свою роль в предварительных результатах голосования», - отметил политолог.

Вместе с тем речь, как подчеркивает А.Чеботарёв, пока идет только о результатах Exit poll по парламентским выборам. Тогда как следует дождаться официальных окончательных итогов парламентских и местных выборов. «Не исключено, что каждая из пяти партий будет представлена в маслихатах разного уровня. К тому же опыт их участия в прошедших выборах позволяет этим партиям упрочить в той или иной степени свои позиции в регионах и активно участвовать в формировании региональной повестки. Тем более, что намерения руководства страны относительно проведения новых реформ обещают серьезно затронуть именно региональный уровень. Важно также извлечь уроки из плюсов и минусов деятельности в прошлые годы для устранения последних», - резюмировал политолог.