Партии из прошлых созывов показали свою профнепригодность – председатель ОСДП

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Председатель Общенациональной социал-демократической партии (ОСДП) Асхат Рахимжанов перечислил основные пункты предвыборной программы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Пора положить конец олигархической экономике. Экономика по-казахстански – это обычный ритейл – «купи-продай», больше ничего нет. Надо остановить процесс, когда богатеют единицы, а беднеют – миллионы. Что предлагает ОСДП? Во-первых, надо вернуть в страну все средства, которые лежат в оффшорных счетах. Это необходимо для дальнейших реформ», - сказал он на предвыборных дебатах на телеканале «КТК»

Во-вторых, надо провести разукрупнение предприятий, от краха которых может развалиться вся экономика. В-третьих, надо проводить постепенную национализацию отраслей добычи и экспорта богатств. По словам Асхата Рахимжанова, нефть, уран, золото, никто в землю не закачивал, чтобы ими распоряжаться единолично. В-четвертых, тот, кто зарабатывает больше, тот и должен платить в бюджет налогов больше. Это нужно для проведения эффективной социальной политики. В-пятых, нужно снизить ставки до 16% по потребительским и до 10% по залоговым и ипотечным кредитам.

«Еще одно важное препятствие – это коррупция. Коррупция мешает процветанию нашего народа. Надо открыто и безжалостно с ней бороться. Мы заявляем – коррупционеров в тюрьму. Парламент должен также стать открытым. В нем должны звучать открыто альтернативные мнения. Те партии, которые были в прошлом созыве, доказали уже свою профнепригодность. Они не защищают интересы простых граждан. Обстановка в стране по большей части ухудшается. Цены необоснованно и неконтролируемо растут. К примеру, вы все прекрасно знаете, что долговые тетради есть в магазинах. Люди питаются в долг, люди живут в долг. Эти тетради – это свидетельство того, что народ наш угнетают», - заключил председатель ОСДП.

Он призвал казахстанцев голосовать за партию ОСДП, чтобы победить коррупцию.

Ранее сообщалось, что в прямом эфире телеканала КТК стартовали дебаты между представителями семи политических партий, участвующих в выборах в Мажилис Парламента РК.

В дебатах принимают участие член партии AMANAT Айдос Сарым, член Национального совета демократической партии «Ақ жол» Дания Еспаева, заместитель председателя партии «Ауыл» Жигули Дайрабаев, председатель «Народной партии Казахстана» Ермухамет Ертысбаев, член политсовета партии «Байтақ» Айнур Сабитова, сопредседатель партии «Respublica» Динара Шукижанова, председатель Общенациональной социал-демократической партии Асхат Рахимжанов.



