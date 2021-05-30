Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 447.15 eur/kzt 487.71

    rub/kzt 5.33 cny/kzt 62.45
Прогноз погоды
Астана
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Происшествия, ЧС

    Паром с десятками пассажиров на борту загорелся в Индонезии

    30 Мая 2021, 00:12

    ДЖАКАРТА. КАЗИНФОРМ – В Индонезии загорелся в море пассажирский паром «KM Karya Indah» со 181 человеком на борту, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Associated Press.

    Паром следовал по направлению в порт Санану на удаленном острове Лимафатола из Тернате в провинции Северный Малку. На борту судна находились 181 человек, включая 22 ребенка и 14 членов экипажа.

    Когда паром загорелся, пассажирам пришлось прыгать в воду.

    «Все пассажиры и члены экипажа спасены и эвакуированы на соседний остров. Причину возгорания расследуют власти страны», - сказал пресс-секретарь генерального директората морского транспорта Вишну Вардана.

    Пассажиры парома заявили, что пожар начался в машинном отделении судна спустя 15 минут после отправления.

    Автор:

    Малика Сафаргалиева

    Происшествия Видео Индонезия
    Новости по теме
    Новости по теме
    Фасад многоэтажки обрушился из-за ветра в Алматы
    В Чуйской области Кыргызстана горит нефтебаза
    Юрий Ильин допрошен по делу о пожарах в области Абай
    Тушение сухостоя под Астаной: 222 тонны воды сброшено с вертолетов
    Популярное
    1 Сильные дожди идут в СКО
    2 Заморозки прогнозируют в СКО
    3 Юрий Ильин допрошен по делу о пожарах в области Абай
    4 Тимур Бекмамбетов обратился к акимам областей
    5 Новые автобусы, светофоры и весы для большегрузов: власти Астаны просят у депутатов 46 миллиардов тенге