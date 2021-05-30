Паром с десятками пассажиров на борту загорелся в Индонезии

ДЖАКАРТА. КАЗИНФОРМ – В Индонезии загорелся в море пассажирский паром «KM Karya Indah» со 181 человеком на борту, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Associated Press.

Паром следовал по направлению в порт Санану на удаленном острове Лимафатола из Тернате в провинции Северный Малку. На борту судна находились 181 человек, включая 22 ребенка и 14 членов экипажа.

Когда паром загорелся, пассажирам пришлось прыгать в воду.

«Все пассажиры и члены экипажа спасены и эвакуированы на соседний остров. Причину возгорания расследуют власти страны», - сказал пресс-секретарь генерального директората морского транспорта Вишну Вардана.

Пассажиры парома заявили, что пожар начался в машинном отделении судна спустя 15 минут после отправления.