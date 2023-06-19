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    Паром с 120 людьми загорелся в море у берегов Филиппин

    19 Июня 2023, 08:32

    МАНИЛА. КАЗИНФОРМ - На борту находились 65 пассажиров и 55 членов экипажа, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на агентство Euronews.com.

    Пожар начался на рассвете. Паром загорелся в море рядом с филиппинским островом Панглао. Все 120 пассажиров и членов экипажа были спасены. Причина инцидента выясняется.

    Благодаря действиям экстренных служб, всех находившихся на борту людей эвакуировали.

    Паром Esperanza Star вышел из порта Лази на острове Сикихор и направлялся на остров Бохол в центральной части Филиппин.

    Напомним, в марте на юге Филиппин на пароме вспыхнул пожар, который унес жизни 31 из 250 пассажиров и членов экипажа.

    Автор:

    Малика Сафаргалиева

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