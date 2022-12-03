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    Парня, запустившего фейерверк с крыши поста полиции, арестовали в Алматы

    3 Декабря 2022, 14:10

    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В департаменте полиции Алматы сообщили, что 24 ноября молодой человек, решив привлечь внимание к себе и личной страничке, забрался с тыльной стороны на крышу стационарного полицейского поста и запустил оттуда фейерверк, после чего скрылся. Через некоторое время его задержали, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Видео появилось в сети.

    Действия 21-летнего любителя шума в медиа и соцсетях квалифицированы Управлением полиции Жетысуского района по статье 434 части 1 КРКобАП (Мелкое хулиганство) и по статье 436 части 2 КРКобАП (Применение пиротехнических изделий в населенных пунктах).

    «Решением специализированного межрайонного административного суда по Алматы он признан виновным в совершении указанных правонарушений и подвергнут административному аресту сроком на 10 суток», - сообщили в пресс-службе департамента полиции города.

    Полиция предупреждает – все подобные противозаконные действия независимо от мотивов будут жестко пресекаться.

    Автор:

    Еламан Турысбеков

    Алматы Происшествия МВД РК
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