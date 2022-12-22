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    Парня с девушкой из Петропавловска осудили за рекламу наркотиков в Акмолинской области

    22 Декабря 2022, 16:01

    ЕРЕЙМЕНТАУ. КАЗИНФОРМ – Три с половиной года лишения свободы получил 21-летний житель Петропавловска за рекламу наркотиков в Акмолинской области. Его 18-летняя подельница проведет в тюрьме три года, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Подробности громкого дела озвучили в управлении по противодействию наркопреступности департамента полиции Акмолинской области.

    «Ерейментауским районным судом Акмолинской области рассмотрено уголовное дело в отношении жителей города Петропавловска - 21-летнего парня и 18-летней девушки, которые обвинялись по части 2 статьи 299-1 УК РК «Незаконная реклама наркотических средств и аналогов психотропных веществ, в группе лиц по предварительному сговору», а также по части 2 статьи 296 УК «Незаконное приобретение и хранение без цели сбыта наркотических средств», - сообщили в ведомстве.

    Как следует из материалов досудебного расследовани, 21-летний наркозависимый житель Петропавловска еще в апреле в телеграм получил предложение о высокооплачиваемой работе. Парню нужно было нанести на стены домов города Ерейментау некий логин и предоставить фотоотчет. Каждая надпись оценивалась в 120 рублей.

    «Согласившись на эту работу и получив предоплату в 50 тысяч тенге, подозреваемый пригласил свою 18-летнюю подругу сопровождать его, на что она согласилась. Приехав в город Ерейментау Акмолинской области, пара сняла номер в гостинице, а в ночное время вышла для нанесения реклам на фасады жилых домов. В ходе противоправных действий подозреваемые были задержаны полицейскими. Всего было нанесено около 80 надписей. В ходе личного обыска в рюкзаке девушки был обнаружен сверток с 4,9 граммами наркотического вещества – марихуаны, принадлежащий парню», - добавили в ведомстве.

    Парень полностью признал свою вину в незаконном приобретении и хранении наркотических средств и частично - в части нанесения надписей. Он согласился с тем, что испортил стены, но заявил, что не знал о том, что эта надпись рекламирует наркотические средства. Девушка не признала своей вины.

    «Однако вина подозреваемых подтверждена материалами уголовного дела, свидетельскими показаниями, материалами с камер видеонаблюдения, экспертизами. Приговором суда парню назначено наказание в виде 3 лет 6 месяцев лишения свободы, девушке – 3 года лишения свободы с отбыванием наказания в учреждении уголовно-исполнительной системы средней безопасности. Кроме того, парню необходимо будет пройти принудительное лечение от наркотической зависимости», - резюмировали в ведомстве.

    Приговор не вступил в законную силу.

    Автор:

    Оксана Матасова

    Акмолинская область Северо-Казахстанская область МВД РК Борьба с наркотиками
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