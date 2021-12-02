Парня и девушку сбили в Семее

СЕМЕЙ. КАЗИНФОРМ – В Семее на нерегулируемом пешеходном переходе автомобиль сбил парня и девушку, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Semeynews.kz.

В ДП ВКО сообщили, что инцидент произошел 1 декабря около 22:20 часов на пересечении улиц Кабанбай Батыра и Гетте.

«29-летний водитель автомобиля марки «Land Rover» допустил наезд на двоих пешеходов, которые переходили дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу, и скрылся с места происшествия. В результате ДТП 20-летний пешеход от полученных телесных повреждений несовместимых с жизнью скончался на месте, а 16-летняя девушка с телесными повреждениями госпитализирована в медицинское учреждение», — пояснили в полиции.

Водитель задержан и водворен в ИВС. Назначены судебные экспертизы, расследование продолжается. По данному факту начато досудебное расследование по статьям 345 ч. 3, 347 УК РК.