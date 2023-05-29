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    Парни с пистолетом по Аль-Фараби в Алматы: полиция изучает дело

    29 Мая 2023, 21:07

    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Сети распространяется видео потасовки водителей на проспекте Аль-Фараби в Алматы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Автор ролика сообщает, что у одного из участников конфликта был «пистолет».

    «Трое были в нетрезвом состоянии, один из них за рулем. Они подрезали нам дорогу, остановили нас и напали на моего мужа. Мы писали заявление в управление полиции Бостандыкского района… у другого был пистолет», - говорится в посте.

    В департаменте полиции Алматы сообщили, что инцидент произошел еще 8 мая в 02:20.

    «Автомашина марки «Toyota Alphard» была задержана патрульными в результате плана «Перехват». Установлено, что между водителями двух транспортных средств на дороге произошел конфликт. Один из них показал пистолет, который оказался игрушечным. Оба участника инцидента написали заявления. Назначены соответствующие экспертизы, по результатам которых будет принято решение», - проинформировали в пресс-службе ДП Алматы.

    Автор:

    Еламан Турысбеков

    Алматы МВД РК Соцсети
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