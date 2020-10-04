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    Парламентские выборы в Кыргызстане: явка избирателей составила 45,26%

    4 Октября 2020, 19:38

    БИШКЕК. КАЗИНФОРМ - Явка избирателей по состоянию на 18:00 часов на выборах депутатов Жогорку Кенеша КР составила 45,26% или 1 млн 594 тыс. 802 человека. Об этом на пресс-конференции сообщил заместитель председателя Центральной избирательной комиссии по выборам и проведению референдумов Кыргызской Республики Абдыжапар Бекматов.

    Из них, со слов А.Бекматова, в Бишкеке – 44,83%, в Чуйской области – 44,39%, в Иссык-Кульской области – 40,39%, в Таласской области – 46,48%, в Нарыской области – 45,37%, в Джалал-Абадской области – 47,14%, в Ошской области – 46,58%, в Оше – 56,27%, в Баткенской области – 40,58%.

    Избирательные участки закроются в 20:00 по местному времени.

    Автор:

    Медет Ахметов

    Центральная Азия Выборы Кыргызстан
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