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    Парламентские выборы в Кыргызстане состоятся осенью

    1 Марта 2021, 17:48

    БИШКЕК. КАЗИНФОРМ - Выборы в парламент Кыргызстана состоятся осенью нынешнего года. Об этом в интервью казахстанскому изданию «Казинформ» заявил в понедельник глава Кыргызстана Садыр Жапаров.

    «Скоро пройдут местные выборы. Намечено проведение референдума, который мы также проведем честно. Осенью пройдут парламентские выборы», - сказал он.

    Полномочия нынешнего депутатского корпуса истекли в октябре прошлого года. Однако начавшиеся после парламентских выборов протесты привели к отмене их результатов, а также отставке президента Сооронбая Жээнбекова и правительства. В результате депутаты предыдущего созыва продолжили исполнять свои служебные обязанности.

    В конце прошлого года они приняли закон, который предусматривает проведение новых парламентских выборов «не позднее 1 июня 2021 года».

    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

    Кыргызстан
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