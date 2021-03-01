Парламентские выборы в Кыргызстане состоятся осенью

БИШКЕК. КАЗИНФОРМ - Выборы в парламент Кыргызстана состоятся осенью нынешнего года. Об этом в интервью казахстанскому изданию «Казинформ» заявил в понедельник глава Кыргызстана Садыр Жапаров.

«Скоро пройдут местные выборы. Намечено проведение референдума, который мы также проведем честно. Осенью пройдут парламентские выборы», - сказал он.

Полномочия нынешнего депутатского корпуса истекли в октябре прошлого года. Однако начавшиеся после парламентских выборов протесты привели к отмене их результатов, а также отставке президента Сооронбая Жээнбекова и правительства. В результате депутаты предыдущего созыва продолжили исполнять свои служебные обязанности.

В конце прошлого года они приняли закон, который предусматривает проведение новых парламентских выборов «не позднее 1 июня 2021 года».