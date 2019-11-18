+7 (701) 759 90 19
Нур-Султан: -4 °С
Алматы: -5 °С
USD 388.07 EUR 427.54
RUB 6.08 CNY 55.36
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Парламентские выборы в Белоруссии состоялись во всех округах - председатель ЦИК

18 Ноября 2019 01:29
Поделиться:
Парламентские выборы в Белоруссии состоялись во всех округах - председатель ЦИК

МИНСК. БЕЛТА-КАЗИНФОРМ - Выборы в парламент состоялись во всех 110 округах, заявила председатель ЦИК Лидия Ермошина в эфире телеканала «Беларусь 1», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на БЕЛТА.

Новости по теме

Два самолета столкнулись в аэропорту Франкфурта
Большая вода: власти Италии объявили о сборе пожертвований для Венеции Стрельба в школе в Калифорнии: 2 детей убиты, 3 ранены Эво Моралес заявил, что готов вернуться в Боливию

«Все избирательные округа Беларуси показывают, что явка превысила 50%. Следовательно, можно считать, что все депутаты будут избраны, потому что у нас нет ни одного безальтернативного округа», - сказала Лидия Ермошина.

Отвечая на вопрос о влиянии Instagram и других социальных сетей на явку, председатель ЦИК высказала мнение, что соцсети повышают активность избирателей на выборах.

«На 18:00 мы указываем явку 70,72%, и два часа голосования осталось (до 20:00 - прим. БЕЛТА). А если возьмем выборы 2016 года, там на 20:00 явка была 74%. То есть можно говорить, что идет повышение интереса к выборам, думаю, прежде всего за счет интернета», - отметила Лидия Ермошина.

Подписывайтесь на наш канал:

Ключевые слова: Беларусь,
Поделиться:
Загрузка...
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Загрузка...
Сотрудники онлайн
Редактор
Тасмаганбетова Гульжан
Тасмаганбетова Гульжан
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Гук Влада
Гук Влада
954-047
rusred@inform.kz

Архив