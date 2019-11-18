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Парламентские выборы в Белоруссии состоялись во всех округах - председатель ЦИК
МИНСК. БЕЛТА-КАЗИНФОРМ - Выборы в парламент состоялись во всех 110 округах, заявила председатель ЦИК Лидия Ермошина в эфире телеканала «Беларусь 1», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на БЕЛТА.
«Все избирательные округа Беларуси показывают, что явка превысила 50%. Следовательно, можно считать, что все депутаты будут избраны, потому что у нас нет ни одного безальтернативного округа», - сказала Лидия Ермошина.
Отвечая на вопрос о влиянии Instagram и других социальных сетей на явку, председатель ЦИК высказала мнение, что соцсети повышают активность избирателей на выборах.
«На 18:00 мы указываем явку 70,72%, и два часа голосования осталось (до 20:00 - прим. БЕЛТА). А если возьмем выборы 2016 года, там на 20:00 явка была 74%. То есть можно говорить, что идет повышение интереса к выборам, думаю, прежде всего за счет интернета», - отметила Лидия Ермошина.
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