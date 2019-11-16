Парламентские выборы в Беларуси: высокий интерес избирателей

МИНСК. БЕЛТА - КАЗИНФОРМ - Высокий интерес, который демонстрируют белорусы к парламентским выборам, обязывает их организаторов работать очень ответственно. Об этом сегодня заявил председатель Совета Республики Михаил Мясникович на встрече с миссией наблюдателей от МПА СНГ, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на БЕЛТА.

Председатель Совета Республики обратил внимание, что парламентские выборы в Беларуси вызывают большой интерес как у международных наблюдателей, так и у избирателей. «Высокий интерес накладывает определенные обязательства на организаторов выборов, чтобы все прошло хорошо», - отметил он.

«Самая главная тема - это вопрос доверия. Если люди проявляют интерес к выборам, если они идут на выборы, кто-то как избиратель, кто-то как кандидат, - это показатель доверия к тем институтам, которые у нас действуют, к законодательству», - подчеркнул Михаил Мясникович. - Это все обязывает нас работать очень ответственно».

Наблюдатели от СНГ и МПА СНГ демонстрируют комплексный системный и объективный подход к оценке подготовительного периода и самих выборов, пояснил спикер. «Для нас очень важно, какова будет оценка со стороны наших коллег», - сказал он.

Промежуточный отчет миссии наблюдателей от СНГ спикер назвал принципиальным документом, в котором дана оценка первого этапа оргработы, избирательному законодательству.

Аккредитацию на выборах депутатов Палаты представителей получили 49 наблюдателей от МПА СНГ. Они будут работать в Минской, Гродненской областях, Минске, а также на участках, открытых за рубежом.

Досрочное голосование на выборах депутатов Палаты представителей седьмого созыва стартовало 12 ноября и завершается сегодня. Явка избирателей за четыре дня составила 27,5%. Основной день голосования 17 ноября.