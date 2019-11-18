Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 450.99 eur/kzt 493.7

    rub/kzt 5.4 cny/kzt 63.43
Прогноз погоды
Астана+28+30℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Мировые новости

    Парламентские выборы в Беларуси состоялись во всех округах - председатель ЦИК

    18 Ноября 2019, 01:29

    МИНСК. БЕЛТА-КАЗИНФОРМ - Выборы в парламент состоялись во всех 110 округах, заявила председатель ЦИК Лидия Ермошина в эфире телеканала «Беларусь 1», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на БЕЛТА.

    «Все избирательные округа Беларуси показывают, что явка превысила 50%. Следовательно, можно считать, что все депутаты будут избраны, потому что у нас нет ни одного безальтернативного округа», - сказала Лидия Ермошина.

    Отвечая на вопрос о влиянии Instagram и других социальных сетей на явку, председатель ЦИК высказала мнение, что соцсети повышают активность избирателей на выборах.

    «На 18:00 мы указываем явку 70,72%, и два часа голосования осталось (до 20:00 - прим. БЕЛТА). А если возьмем выборы 2016 года, там на 20:00 явка была 74%. То есть можно говорить, что идет повышение интереса к выборам, думаю, прежде всего за счет интернета», - отметила Лидия Ермошина.

    Автор:

    Беларусь
    Новости по теме
    Новости по теме
    Уровень инфляции в Италии снижается
    Выкованный более 3000 лет назад меч обнаружили в Германии
    В Туманном Альбионе горят леса: британский опыт борьбы с пожарами
    Лесные пожары, торговые связи с ОАЭ, астанинский процесс по Сирии: что пишут мировые СМИ о Казахстане
    Популярное
    1 Новые кадровые назначения в Казахстане
    2 Несоответствующие нормам материалы использовали для ремонта внутрипоселковых дорог в СКО
    3 Полиция освободила заложников в банке в Астане
    4 Обезврежен захвативший заложников в банке в Астане
    5 Казахстану нужны нобелевские лауреаты - космический медик Галымжан Исабеков