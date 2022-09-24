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    Парламентские выборы пройдут в Италии

    24 Сентября 2022, 21:49

    БРЮССЕЛЬ. КАЗИНФОРМ - 25 сентября в Италии состоятся парламентские выборы. Одновременно пройдут региональные выборы на Сицилии, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

    21 июля текущего года президент страны Серджо Маттарелла распустил парламент и назначил следующие выборы на 25 сентября. Причиной стал раскол в правительстве, который привел к отставке премьер-министра Марио Драги.

    Итальянцы должны будут выбрать новых депутатов двух палат парламента - Палаты депутатов и Сената. Избирательные участки будут открыты с 7:00 до 23:00. Согласно конституционной реформе 2020 года, число мест в палате депутатов сократили с 945 до 600.

    Примерно треть новых депутатов будут избраны по мажоритарной системе, а остальные - на основе общих результатов партий. Те партии, которые набирают менее 3%, автоматически исключаются.

    Первые результаты станут известны в ходе экзитполов, которые станут доступны после 23 часов в воскресенье. После официальных результатов в понедельник президент Италии Серджо Маттарелла, исходя из состава нового парламента, должен будет назначить нового премьер-министра.

    «Правоцентристская коалиция» в настоящее время лидирует в опросах и включает в себя партии: «Братья Италии», которую возглавляет Джорджа Мелони, «Лига Севера» и «Вперед, Италия» Сильвио Берлускони.

    По данным опросов, «Братья Италии» - крупнейшая и популярная партия коалиции. Ее лидер Джорджа Мелони возможно при высоких результатах станет новым премьер-министром Италии, считают местные наблюдатели.

    В качестве соперников правоцентристов выступает левоцентристская коалиция. Ее крупнейшей силой является Демократическая партия, к которой присоединяется множество малых партий с различными прогрессивными позициями.

    В настоящее время Демпартию возглавляет профессор Энрико Летта, который был премьер-министром Италии с 2013 по 2014 год. Партия занимает умеренную, проевропейскую позицию.

    Ранее сообщалось, что бывший премьер-министр Марио Драги подал прошение об отставке во второй раз. Первое президент отклонил. На такие шаги Драги вынудила потеря поддержки трех партий, входящих в правящую коалицию. Позже президент Италии распустил парламент.

    Фото: anna-news.info

    Автор:

    Арнур Рахимбеков

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