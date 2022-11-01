Парламентские выборы проходят в Дании

БРЮССЕЛЬ. КАЗИНФОРМ - Во вторник в Дании начались общенациональные выборы. Почти 4,3 млн избирателей выбирают 179 депутатов однопалатного парламента Фолькетинга, сообщает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

Избирательные участки будут открыты до 20 часов местного времени. За места в законодательном собрании борются кандидаты от 14 партий. Для получения мест в парламенте им необходимо преодолеть 2 процентный порог.

Как передают местные СМИ, предвыборная кампания в Дании в первую очередь была сосредоточена на борьбе с высокой инфляцией и ситуации вокруг резко возросших цен на энергоносители.

При этом прогноз голосования считается неопределенным: ни левоцентристы, ни правоцентристы не смогут получить 90-местное большинство в 179-местном законодательном собрании, считают местные политологи.

Среди претендентов на пост главы правительства — Метте Фредериксен, которая руководила Данией во время пандемии COVID-19 и объединилась с оппозицией, чтобы увеличить расходы на оборону Дании после вторжения России в Украину.

На нынешних выборах 44-летняя М.Фредериксен стремится к созданию правительства, выходящего за рамки традиционных политических блоков.

Ввиду энергетического кризиса и прочих внутренних проблем она считает необходимым сотрудничество партий широкого политического спектра.





Фото: Mads Claus Rasmussen/AP