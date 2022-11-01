Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 462.01 eur/kzt 474.44

    rub/kzt 7.67 cny/kzt 64.81
Прогноз погоды
Нур-Султан: +2+4℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Мировые новости

    Парламентские выборы проходят в Дании

    1 Ноября 2022, 20:56

    БРЮССЕЛЬ. КАЗИНФОРМ - Во вторник в Дании начались общенациональные выборы. Почти 4,3 млн избирателей выбирают 179 депутатов однопалатного парламента Фолькетинга, сообщает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

    Избирательные участки будут открыты до 20 часов местного времени. За места в законодательном собрании борются кандидаты от 14 партий. Для получения мест в парламенте им необходимо преодолеть 2 процентный порог.

    Как передают местные СМИ, предвыборная кампания в Дании в первую очередь была сосредоточена на борьбе с высокой инфляцией и ситуации вокруг резко возросших цен на энергоносители.

    При этом прогноз голосования считается неопределенным: ни левоцентристы, ни правоцентристы не смогут получить 90-местное большинство в 179-местном законодательном собрании, считают местные политологи.

    Среди претендентов на пост главы правительства — Метте Фредериксен, которая руководила Данией во время пандемии COVID-19 и объединилась с оппозицией, чтобы увеличить расходы на оборону Дании после вторжения России в Украину.

    На нынешних выборах 44-летняя М.Фредериксен стремится к созданию правительства, выходящего за рамки традиционных политических блоков.

    Ввиду энергетического кризиса и прочих внутренних проблем она считает необходимым сотрудничество партий широкого политического спектра.


    Фото: Mads Claus Rasmussen/AP

    Автор:

    Арнур Рахимбеков

    Европа Мировые новости
    Новости по теме
    Новости по теме
    Узбекистан признал киберспорт официальным видом спорта
    За 2,4 млн долларов на аукционе продан мяч, которым Диего Марадона забил «гол столетия»
    NASA успешно запустило к Луне ракету «Артемида»
    Евросоюз увеличивает расходы на оборону
    Популярное
    1 Четыре солнца, или гало над Байконуром
    2 Грузовые вагоны сошли с рельсов под Карагандой
    3 Казахстанка Мария Лукьянова завоевала золотую медаль на турнире по настольному теннису
    4 КНБ задержал преступную группу, планировавшую массовые беспорядки 20 ноября
    5 Вынесший из огня людей столичный пожарный находится в тяжелом состоянии
    Новости партнеров