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    Парламентские выборы помогут строительству демократических институтов – Президент РК

    22 Октября 2020, 13:18

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Президент РК Касым-Жомарт Токаев прокомментировал предстоящие парламентские выборы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «С объявлением даты парламентских выборов мы официально вступили очередной избирательный цикл. Предстоящие выборы станут важным этапом в последовательном строительстве в Казахстане устойчивых демократически институтов. Выборы на этот раз состоятся в установленные Конституцией сроки», - сказал Касым-Жомарт Токаев на четвертом заседании Национального совета общественного доверия.

    Президент подчеркнул, что у всех партий было достаточно времени на качественную подготовку к ним, систематизацию своей работы.

    «Уверен, все партии продемонстрируют высокий уровень политической конкуренции, представят актуальную повестку развития страны. У нас одна цель – благополучие народа и процветание нашего общего дома», - заключил Глава государства.

    Напомним, 21 октября Президент РК Касым-Жомарт Токаев подписал Указ о назначении очередных выборов депутатов Мажилиса Парламента Республики Казахстан.

    С полным текстом Обращения Главы государства о назначении выборов депутатов Мажилиса Парламента РК и маслихатов можно ознакомиться здесь.

    Автор:

    Азамат Сыздыкбаев

    Президент Казахстана Нацсовет Выборы-2021
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