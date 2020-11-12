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    Парламентские выборы накладывают серьезную ответственность на политические партии - Андрей Чеботарев

    12 Ноября 2020, 20:37

    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – На диалоговой площадке «PolicyCamp» политолог, директор Центра актуальных исследований «Альтернатива» Андрей Чеботарев поделился с молодыми политологами своим мнением касательно предстоящих парламентских выборов в Казахстане, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    По мнению политолога, предстоящие выборы завершат один из важных этапов транзита президентской власти в стране. Это накладывает очень серьезную ответственность на политические партии.

    «Это новый этап, когда будет сформирован новый Мажилис Парламента при новом Главе государства и произойдет определенная перестановка и в партийной среде и в политической элите Казахстана. Все будет зависеть от результатов предстоящих выборов»,- отметил спикер.

    Свое внимание он остановил на том, что выборы проходят в конституционные сроки.

    «До этого, начиная с 2007 года, когда были приняты поправки в Конституцию РК, выборы парламентские и местные проводились в досрочном порядке. И в чем разница? Разница во времени. Если внеочередные выборы проводились в течение двух месяцев, сейчас выборная кампания идет три месяца. Это очень серьезное преимущество для участников»,- рассказал политолог.

    Кроме того, он остановился на политических программах и работе каждой из действующих парламентских партий.

    «Например, партия «Nur Otan» занимает центристскую позицию. По своей идеологии эта партия лидерского типа. Она ориентируется на своего лидера, и это отражено в доктрине партии и во всей ее деятельности. Ее называют партией власти, за это ее часто критикуют. Выборы проходят в условиях пандемии, и, конечно, деятельность многих политических партий парализована. Но, тем не менее, партия «Nur Otan» использовала преимущество и провела впервые в стране процедуру праймериз. Это позволило партии добиться главной своей цели в формировании комплекса потенциальных кандидатов всех уровней», - отметил Андрей Чеботарев.

    Он напомнил, что в стране три парламентские партии.

    «В демократической партии «Акжол» в последние годы изменилась политическая программа, партия переключилась на отстаивание интересов среднего класса, частного бизнеса. Вся деятельность партии имеет четкую социальную базу, с другой стороны, она посвящает больше внимания вопросам экономического характера», - говорит политолог.

    Также он отметил неожиданный ребрендинг КНПК, которая сменила название на Народную партию Казахстана, избавившись от слова «коммунистическая» в своем названии.

    «Сейчас они произвели неожиданный ребрендинг. Идея социальной справедливости, которой они придерживаются, имеет свои большие плюсы. Они активно работают на информационном поле, они ближе к избирателям», - подытожил Андрей Чеботарев.

    Автор:

    Гульзат Сахова

    Нур Отан Выборы-2021
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