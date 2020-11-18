Парламентские выборы: как голосовать при смене места пребывания

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – 10 января в стране пройдут парламентские выборы и выборы депутатов маслихатов. Об основных правилах голосования рассказала председатель городской избирательной комиссии Нур-Султана Бахыт Бектемисова, передает корреспондент МИА «Казинформ»

«В соответствии с конституционными сроками 10 января 2021 года пройдут очередные выборы депутатов Мажилиса Парламента РК. Выборы высшего представительного органа – это одно из значимых общественно-политических событий страны. Конституционным законом РК о выборах предусмотрены полномочия ЦИК назначить очередные выборы депутатов маслихата, в связи с чем постановлением ЦИК от 21 октября 2020 года очередные выборы депутатов маслихатов РК назначены также на 10 января 2021 года», - сказала Бахыт Бектемисова на брифинге в акимате.

Она также рассказала об избирательных органах столицы.

«В Нур-Султане 354 избирательных комиссии. Из них 5 территориальных, и 349 участковых, в том числе 66 участковых комиссий при представительстве РК за рубежом. С начала года образовано 50 новых участков. Всего 3322 членов комиссий, из них 35 в территориальных, и 3087 в участковых избирательных комиссиях», - перечислила спикер.

«Хочу остановиться на одном немаловажном моменте избирательного процесса касательно открепительных удостоверений на право голосования. При перемене избирателем места своего пребывания, по его просьбе и по предоставлению документа, удостоверяющего личность, избирательная комиссия выдает избирателю либо его представителю по доверенности открепительное удостоверение на право голосования. Открепительное удостоверение не выдается избирателям, желающим участвовать в голосовании в другом избирательном округе по выборам депутатов маслихата, либо на другом избирательном участке в пределах одного населенного пункта. Утраченное открепительное удостоверение не восстанавливается и дубликаты не выдаются. Выдача открепительных удостоверений прекращается в 18.00 по местному времени в день, предшествующий дню выборов», - заключила Б. Бектемисова.