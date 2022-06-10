Парламентские слушания по вопросам развития водной отрасли пройдут в Мажилисе

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - 17 июня в Мажилисе состоятся Парламентские слушания на тему «Перспективы развития водной отрасли Казахстана» в свете реализации Послания Главы государства Касым-Жомарта Токаева народу Казахстана от 1 сентября 2021 года «Единство народа и системные реформы – прочная основа процветания страны», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Мажилиса Парламента РК.

В Парламентских слушаниях примут участие депутаты Мажилиса и Сената, руководители центральных государственных и местных исполнительных органов, ученые и специалисты водной отрасли, зарубежные и отечественные эксперты, представители Института парламентаризма, а также НПП «Атамекен» и СМИ.

Планируется обсуждение актуальных вопросов по обеспечению водной безопасности, использованию водных ресурсов, принимаемым мерам и перспективам развития водной отрасли Казахстана, а также совершенствованию действующего законодательства. Предусматриваются выступления заместителя Премьер-Министра Республики Казахстан, министров экологии, геологии и природных ресурсов, индустрии и инфраструктурного развития, а также сельского хозяйства.

По итогам Парламентских слушаний будут выработаны рекомендации Правительству РК по улучшению ситуации в водной отрасли.

Организатором Парламентских слушаний являются комитеты Мажилиса по вопросам экологии и природопользованию, экономической реформе и региональному развитию, а также по аграрным вопросам.