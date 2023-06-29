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    Парламентские слушания по теме ОСМС состоятся в Мажилисе осенью

    29 Июня 2023, 14:47

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Осенью 2023 года в Мажилисе состоятся парламентские слушания по вопросам системы ОСМС. Об этом сообщил председатель Комитета по социально-культурному развитию Мажилиса Асхат Аймагамбетов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Как родственники, так и я ежедневно сталкиваемся с медицинской сферой. Одна из самых больших проблем здесь – это качество и доступность этих медицинских услуг. Например, если вы хотите пройти магнитно-резонансное обследование в рамках обязательного социального медицинского страхования, пройти компьютерную томографию или ультразвуковое исследование, вам придется ждать 3-4 месяца. А те же услуги, только за пределами системы ОСМС и на платной основе, вы можете получить уже через 5 минут. Избиратели часто спрашивают нас об этом. Почему мы платим взносы в ФСМС и не видим результата – спрашивают они», - сказал Асхат Аймагамбетов на Республиканском форуме депутатов маслихатов всех уровней партии AMANAT.

    По словам депутата, во всех развитых цивилизованных странах существует аналогичная система.

    «Сегодня в сфере здравоохранения ведется большая работа. Но мы должны повысить эффективность системы ОСМС. Граждане должны чувствовать и видеть повышение качества и доступности медицинских услуг, потому что они платят взносы. Это означает, что система нуждается в дополнительной реформе. С этой точки зрения я высказываю свои предложения. Здесь важно не просто критиковать, а высказывать предложения. Мы сейчас проводим соответствующую работу с Министерством здравоохранения», - отметил депутат.

    «Несколько раз министр приходила в наш комитет. Ранее она рассказала о том, какие из озвученных предложений по ОСМС были выполнены и на каком уровне. Летом проведем дополнительную работу. В сентябре мы проведем Правительственный час в Мажилисе и парламентские слушания по ОСМС. Тогда мы обсудим этот вопрос», - заключил А. Аймагамбетов.

    Автор:

    Азамат Сыздыкбаев

    Мажилис Минздрав РК ОСМС
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