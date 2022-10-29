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    Парламентарии Узбекистана высоко оценивают широкомасштабные реформы в Казахстане

    29 Октября 2022, 15:24

    ТАШКЕНТ. КАЗИНФОРМ - Важность проводимых Президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым широкомасштабных реформ по строительству Справедливого Казахстана подчеркнула председатель Сената Олий Мажлиса Узбекистана Танзила Нарбаева в ходе встречи со спикером Сената Парламента Казахстана Мауленом Ашимбаевым. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Сената.

    Танзила Нарбаева также поздравила Казахстан с проведением Казахстаном крупных международных мероприятий, в числе которых прошедший в сентябре текущего года VII Съезд лидеров мировых и традиционных религий.

    «Казахстан превращается в центр организации и проведения крупных международных мероприятий, куда стремятся люди со всего мира, в том числе чтобы ознакомится с преобразованиями, проводимыми по инициативе Президента вашей страны. Казахстану удалось внести важные изменения в Конституцию, которые будут служить благополучию всей страны. Мы внимательно следим за теми изменениями, которые происходят в Казахстане», - подчеркнула Танзила Нарбаева.

    В ходе беседы главы палат Парламентов также отметили положительную динамику работы Комиссии по сотрудничеству между Казахстаном и Узбекистаном, отметив, что она придает системный характер взаимодействию двух палат, в частности, позволяет усилить работу парламентского контроля.

    «Мы заинтересованы в обмене опытом по законотворческой работе, потому что наши страны похожи в подходах к решению проблем и видению ситуации. Важно усилить взаимодействие профильных комитетов, в том числе по региональному сотрудничеству кенгашей и маслихатов, молодежных и женских организаций», - отметила Танзила Нарбаева, предложив провести в 2023 году бизнес-форум с участием женщин-предпринимателей Казахстана в Узбекистане.

    В свою очередь, Маулен Ашимбаев поблагодарил Танзилу Нарбаеву за открытость по выстраиванию межпарламентского сотрудничества и инициированные проекты.


    Автор:

    Ринат Дусумов

    Центральная Азия Сенат Узбекистан Маулен Ашимбаев
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