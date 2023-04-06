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    Парламентарии ОБСЕ обсудили проблемы молодежи в современном мире

    6 Апреля 2023, 11:10

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Председатель Комитета Сената по международным отношениям, обороне и безопасности Аскар Шакиров принял участие в работе вебинара Парламентской Ассамблеи ОБСЕ на тему «Диалог о будущих поколениях», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу палаты Парламента РК.

    В ходе мероприятия члены ПА ОБСЕ, эксперты ООН, национальных правительств и представители гражданского общества обсудили перспективы принятия Декларации о будущих поколениях. Участники онлайн-встречи обменялись передовым опытом и аккумулировали идеи, которые будут отражены в резолюции о будущих поколениях на ежегодной сессии ПА ОБСЕ в Ванкувере.

    Аскар Шакиров, в качестве заместителя Председателя ПА ОБСЕ и Специального представителя по Целям устойчивого развития, в своем выступлении подчеркнул значимость оперативного принятия мер по выполнению Целей устойчивого развития. Он подчеркнул, что одним из способов достижения ЦУР является реальное и значимое участие молодежи в управлении и принятии решений.


    «Обладая соответствующими навыками и возможностями, необходимыми для раскрытия своего потенциала, молодые люди могут стать движущей силой поддержки развития и содействия миру и безопасности. Необходимо поощрять и расширять возможности молодежных организаций для участия в воплощении Повестки дня на период до 2030 года. Они играют важную роль в реализации, мониторинге и обзоре Повестки дня, а также в обеспечении подотчетности Правительств. Учитывая политическую приверженность и адекватные ресурсы, молодые люди имеют потенциал для наиболее эффективного преобразования мира в лучшее место для всех», – заявил казахстанский сенатор.

    В рамках вебинара его участники призвали парламентариев активнее использовать платформу ПА ОБСЕ для продвижения Целей устойчивого развития в интересах будущих поколений.

    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

    ОБСЕ Сенат
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