Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 445.29 eur/kzt 487.28

    rub/kzt 4.69 cny/kzt 61.99
Прогноз погоды
Астана+26+28℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Парламент

    Парламентарии ОБСЕ обсудили актуальные вопросы международной повестки дня

    3 Июля 2023, 10:14

    ВАНКУВЕР. КАЗИНФОРМ - В городе Ванкувере проходит 30-я ежегодная сессия Парламентской Ассамблеи ОБСЕ на тему «Укрепление региональной безопасности путем развития демократических и инклюзивных обществ: роль ПА ОБСЕ». Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Сената Парламента РК.

    В рамках заседаний постоянного комитета, общих комитетов ассамблеи, а также ее пленарного заседания обсуждаются текущие вопросы безопасности и сотрудничества в регионе ОБСЕ, в том числе кибербезопасности, предотвращения терроризма и насильственного экстремизма.

    В центре внимания парламентариев – поиск оптимальных путей совершенствования функциональности организации в условиях кризиса в международных отношениях.

    Принявший участие в сессии заместитель председателя ПА Аскар Шакиров ознакомил парламентариев с определенной Президентом Касым-Жомартом Токаевым позицией Казахстана по актуальным международным проблемам.

    Состоялась встреча с парламентской делегацией Канады, на которой были обсуждены вопросы двустороннего сотрудничества.

    В качестве специального представителя ПА ОБСЕ по Целям Устойчивого Развития казахстанский сенатор выступил соавтором резолюции «Будущие поколения», призвав к продвижению в рамках ЦУР реального участия молодежи в управлении и принятии важных решений.

    По итогам сессии был принят итоговый документ – Ванкуверская декларация, а также состоялись выборы руководящих органов Парламентской Ассамблеи ОБСЕ.

    Автор:

    Гульмира Байзакова

    ОБСЕ Внешняя политика Казахстана Сенат
    Новости по теме
    Новости по теме
    Укрепление отношений с Афганистаном прокомментировали в МИД РК
    Когда вступит в силу безвизовый режим с КНР
    Состоится встреча с президентом и членами сборной казахстанской Федерации бочча
    Сенатор Руслан Рустемов встретился с жителями Шиелийского района
    Популярное
    1 Когда начнется строительство малой кольцевой дороги в Астане
    2 В Актобе и Атырау ожидаются неблагоприятные метеоусловия
    3 Арай Садыков назначен акимом Бурабайского района Акмолинской области
    4 Российское зерно под видом казахстанского экспортировал гражданин Таджикистана
    5 Шторм ожидается в Астане, Алматы, Шымкенте и еще 16 регионах