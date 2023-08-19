Руководитель Аппарата Сената Максим Споткай встретился с руководителем Аппарата Жогорку Кенеша Кыргызстана

БИШКЕК. КАЗИНФОРМ – Сегодня в Бишкеке в рамках ответного визита состоялась встреча сотрудников Аппарата Сената Парламента РК во главе с его руководителем Максимом Споткаем с кыргызскими коллегами, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».



Руководитель Аппарата Жогорку Кенеша КР Шабданбек Алишев выразил уверенность, что визит казахстанских коллег придаст новый импульс межпарламентскому диалогу, поскольку подобные встречи предоставляют уникальную возможность укрепить межпарламентские связи через расширение сотрудничества между аппаратами.

В свою очередь, руководитель Аппарата Сената Парламента РК Максим Споткай в своем выступлении также остановился на положительных моментах двухстороннего сотрудничества, отметив важность укрепления межпарламентских отношений посредством улучшения связей между их аппаратами. Им было предложено рассмотреть вопрос организации казахско-кыргызского молодежного форума в Кыргызстане в ноябре текущего года с участием председателей парламентов двух стран. Данная инициатива получила поддержку кыргызских коллег.

Кроме того, в ходе встречи, участие в которой приняли представители структурных подразделений, профильных комитетов Аппарата Жогорку Кенеша КР, казахстанскую делегацию проинформировали о ряде вопросов касательно субъектов права законодательной инициативы, порядка внесения законопроектов в Жогорку Кенеш КР, их принятия, стадии законотворческого процесса, деятельности профильных комитетов и Аппарата ЖК КР, также документационного обеспечения процесса законотворчества.

По итогам встречи стороны выразили заинтересованность в продолжении укрепления межпарламентских связей и расширения сотрудничества между комитетами и аппаратами парламентов двух государств.