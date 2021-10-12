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    Парламентарии Казахстана и Бельгии обсудили ситуацию в Афганистане

    12 Октября 2021, 20:42

    БРЮССЕЛЬ. КАЗИНФОРМ - Сегодня в Брюсселе состоялась встреча Председателя Комитета по международным делам, обороне и безопасности Мажилиса Парламента РК Айгуль Куспан с председателем комитета по международным делам парламента Бельгии Эль Ван Хоф, сообщает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

    В ходе личной встречи парламентарии Казахстана и Королевства Бельгии обсудили круг актуальных вопросов международной повестки дня и двустороннего сотрудничества.

    В комментарии корреспонденту МИА «Казинформ» председатель комитета парламента Бельгии Эль Ван Хоф рассказала, что для Бельгии имеет важное значение развитие связей со странами Центральной Азии.

    «У нас состоялся продуктивный обмен мнениями с казахстанскими коллегами о ситуации в Афганистане. Для нас было важно узнать какова позиция Казахстана по данному вопросу. Какова в целом геополитическая ситуация в Центральной Азии, отношения Казахстана с крупными соседями, как Россия и Китай», - отметила Э.Хоф

    Другой участник встречи от бельгийской стороны, глава казахстанско-бельгийской Группы дружбы, член комитета внутренних дел, безопасности, миграции и административных вопросов Палаты представителей парламента Бельгии Тим Ванденпут подчеркнул, что наша страна находится на перекрестке важных путей Центральной Азии.

    «Учитывая значимое экономическое и политическое значение Казахстана в регионе, близость вашей страны к России, Китаю, Афганистану и Индии, для Бельгии, которая географически находится далеко от вашего региона, важно развитие и укрепление партнерства с Казахстаном», - сказал Т. Ванденпут.

    Представитель Парламента РК А. Куспан отметила, что депутаты нижней палаты парламента Бельгии дали высокую оценку эффективности работы казахстанских коллег.

    «С нашей стороны было проинформировано о работе казахстанских депутатов, которые в короткие сроки приняли значительное количество законопроектов, в том числе в области модернизации государства, экономики, правовых реформ. Такая активность моих коллег положительно удивила бельгийских коллег», - отметила А.Куспан.


    Автор:

    Арнур Рахимбеков

    Мажилис Бельгия Афганистан Международная деятельность РК
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