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    Парламент Туркменистана станет двухпалатным

    25 Сентября 2020, 13:42

    АШХАБАД. TDH - КАЗИНФОРМ - Президент Туркменистана подписал Конституционный Закон о внесении изменений и дополнений в Конституцию, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Государственное информационное агентство Туркменистана (TDH) - Туркменистан сегодня.

    Вынесенный на рассмотрение очередного заседания Меджлиса пятого созыва проект Конституционного закона «О внесении изменений и дополнений в Конституцию Туркменистана» был единодушно одобрен и принят.

    Туркменский лидер поздравил всех с принятием Конституционного Закона «О внесении изменений и дополнений в Конституцию Туркменистана», касающегося совершенствования деятельности Халк Маслахаты и Меджлиса, а также создания двухпалатной структуры органов, осуществляющих законодательную деятельность.

    Конституционный Закон Туркменистана «О внесении изменений и дополнений в Конституцию Туркменистана» вводится в действие с 1 января 2021 года.

    В данной связи деятельность Халк Маслахаты Туркменистана также прекращается.

    Согласно Конституционному Закону, первые выборы членов палаты Халк Маслахаты Национального Совета Туркменистана назначаются Президентом Туркменистана.

    Автор:

    Туркменистан
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