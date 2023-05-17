Парламент Турции обновился на 63,49%

АНКАРА. АНАДОЛУ. КАЗИНФОРМ - Согласно предварительным результатам выборов 14 мая, в парламент Турции 28-го созыва вошли сотни новых имен. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на агентство «Анадолу».

Из 600 депутатов 335 получат мандаты впервые. В парламент также войдут 46 бывших избранников народа, заседавших в парламенте периода до 27-го созыва.

Тем самым, в новом парламенте будет заседать 381 законодатель, не представленный в предыдущем составе высшего законодательного органа.

Из числа депутатов 27-го созыва переизбраны лишь 219 человек. То есть состав парламента обновился на 63,49 процента.

Как сообщалось, в Турции 14 мая состоялось голосование на выборах президента и парламента 28-го созыва.



