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    Парламент РК ратифицировал соглашения с Узбекистаном и Туркменистаном по ликвидации ЧС

    15 Декабря 2022, 11:17

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Депутаты Сената Парламента РК приняли ратификацию двух соглашений Казахстана в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций. Документы ранее были подписаны с правительствами Узбекистана и Туркменистана, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Как пояснил министр по чрезвычайным ситуациям РК Юрий Ильин, соглашения позволят сторонам обмениваться опытом в сфере прогнозирования чрезвычайных ситуаций, подготовки населения к действиям при их угрозе и возникновении. Договоренности включают в себя возможность обучать специалистов в области гражданской защиты в учебных заведениях государств-сторон.

    Вместе с тем, ратификация соглашений позволит предоставлять помощь при ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории сторон. Аварийно-спасательные формирования смогут пересекать государственную границу и ввозить силы и средства в случае возникновения чрезвычайной ситуации на территории сторон.

    Автор:

    Анеля Касымова

    Сенат Туркменистан Узбекистан МЧС Международная деятельность РК
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