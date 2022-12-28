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    Парламент РК принял закон касательно МФЦА

    28 Декабря 2022, 16:05

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - На пленарном заседании Мажилиса депутаты палаты согласились с изменениями, внесенными Сенатом в проект Конституционного закона «О внесении изменений и дополнений в некоторые конституционные законы Республики Казахстан», передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Цель законопроекта - совершенствование деятельности судов и администрирования в судебной сфере, дополнение порядка использования государственного герба, а также обеспечение активного развития Международного финансового центра «Астана» как основной платформы страны для развития инноваций в финансовой сфере и использование его юрисдикции для привлечения инвестиций.

    По словам депутата Мажилиса Екатерины Смышляевой, эти поправки не изменят концепцию одобренного Мажилисом законопроекта. В этой связи она предложила согласиться с изменениями, внесенными Сенатом в проект указанного конституционного закона.

    В свою очередь депутаты Мажилиса приняли решение поддержать предложенные Сенатом поправки.

    Напомним, 26 декабря Сенат рассмотрел законопроект «О внесении изменений и дополнений в некоторые конституционные законы Республики Казахстан». Документ с поправками был возвращен в Мажилис.

    В документ были внесены изменения, связанные с деятельностью судебной системы и международного финансового центра «Астана».

    В частности, было отмечено, что в документ необходимо внести изменения и дополнения в отношении полномочий органов МФЦА, сроков введения в действие отдельных норм конституционного закона «О судебной системе и статусе судей Республики Казахстан», а также некоторых положений, имеющих отношение к синхронизации сроков введения в действие с нормами законопроектов в сфере цифровых активов.


    Фото: aifc.kz

    Автор:

    Серик Сабеков

    Мажилис Сенат МФЦА - фин. центр "Астана" Конституция
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