Парламент принял поправки, устанавливающие запрет на дарение подарков госслужащим

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Депутаты Мажилиса согласились с поправками, внесенными Сенатом, в закон по вопросам противодействия коррупции, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Напомним, ранее Сенат вернул в Мажилис законопроект по вопросам противодействия коррупции.

«Проект Закона РК «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам противодействия коррупции» одобрен Мажилисом Парламента РК 3 июня 2020 года. Внесенные Сенатом изменения не изменяют концепцию и не ухудшают содержание одобренного Мажилисом законопроекта. Исключение поправок из Кодекса РК об административных правонарушениях связано со вступлением в силу нормы, требующей внесения изменений и дополнений в настоящей кодекс только отдельным законом с 1 июля 2020 года.

На заседании головного комитета были всесторонне рассмотрены поступившие изменения. В этой связи Комитет по международным делам, обороне и безопасности предлагает согласиться с изменениями, внесёнными Сенатом Парламента РК», - зачитал в ходе пленарного заседания депутат Мажилиса Жанат Жарасов.

Основной задачей законопроекта является введение дополнительных мер по системному предупреждению коррупционных проявлений, в частности: устанавливается запрет на дарение государственным служащим подарков любой стоимости; предлагается отнести к субъектам коррупции должностных лиц, занимающих должность не ниже руководителя самостоятельного структурного подразделения, а также лиц, занимающихся закупками в квазигосударственном секторе; вводится запрет на принятие материального вознаграждения, подарков или услуг членами семей лиц, принимающих на себя антикоррупционные ограничения.