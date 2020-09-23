Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 450.99 eur/kzt 493.7

    rub/kzt 5.4 cny/kzt 63.43
Прогноз погоды
Астана+28+30℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Парламент

    Парламент принял поправки, устанавливающие запрет на дарение подарков госслужащим

    23 Сентября 2020, 12:05

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Депутаты Мажилиса согласились с поправками, внесенными Сенатом, в закон по вопросам противодействия коррупции, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Напомним, ранее Сенат вернул в Мажилис законопроект по вопросам противодействия коррупции.

    «Проект Закона РК «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам противодействия коррупции» одобрен Мажилисом Парламента РК 3 июня 2020 года. Внесенные Сенатом изменения не изменяют концепцию и не ухудшают содержание одобренного Мажилисом законопроекта. Исключение поправок из Кодекса РК об административных правонарушениях связано со вступлением в силу нормы, требующей внесения изменений и дополнений в настоящей кодекс только отдельным законом с 1 июля 2020 года.

    На заседании головного комитета были всесторонне рассмотрены поступившие изменения. В этой связи Комитет по международным делам, обороне и безопасности предлагает согласиться с изменениями, внесёнными Сенатом Парламента РК», - зачитал в ходе пленарного заседания депутат Мажилиса Жанат Жарасов.

    Основной задачей законопроекта является введение дополнительных мер по системному предупреждению коррупционных проявлений, в частности: устанавливается запрет на дарение государственным служащим подарков любой стоимости; предлагается отнести к субъектам коррупции должностных лиц, занимающих должность не ниже руководителя самостоятельного структурного подразделения, а также лиц, занимающихся закупками в квазигосударственном секторе; вводится запрет на принятие материального вознаграждения, подарков или услуг членами семей лиц, принимающих на себя антикоррупционные ограничения.

    Автор:

    Акбота Кузекбай

    Коррупция Мажилис Сенат
    Новости по теме
    Новости по теме
    Срок исковой давности по отношению к СМИ следует сократить до 1 года – эксперты
    Совместное заседание палат Парламента пройдет 20 июня
    Экс-заместителя акима Тараза экстрадировали в Казахстан из Грузии
    В «Семей орманы» числится 363 единицы техники, но люди поехали на личных машинах – депутаты обратились к Премьер-Министру
    Популярное
    1 Несоответствующие нормам материалы использовали для ремонта внутрипоселковых дорог в СКО
    2 Арест от 7 до 12 лет грозит захватившему заложников в Kaspi Bank в Астане
    3 Какие требования выдвигал захватчик заложников в Астане
    4 Что известно о задержанном захватчике заложников в столичном отделении банка
    5 Сухостой горит на кургальжинском шоссе под Астаной