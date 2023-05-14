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    Парламент Португалии одобрил закон об эвтаназии

    14 Мая 2023, 14:02

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Окончательная версия законопроекта должна быть принята в течение восьми дней. Дебаты про этому вопросу разделили португальское общество, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Euronews.

    В Португалии после долгих и напряженных дискуссий легализована эвтаназия. В пятницу парламент одобрил окончательную версию законопроекта, согласно которому гражданам старше 18 лет будет разрешено обращаться за эвтаназией, если они неизлечимо больны и испытывают невыносимые страдания.

    Подавляющее большинство социалистов и левых проголосовали «за», в то время как социал-демократы и правые выступили против.

    Текст закона, на предыдущие версии которого президент страны Марсело Ребело де Соуза наложил вето, должен быть принят в течение восьми дней.

    Автор:

    Махаббат Сыздыкова

    Мировые новости Португалия
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