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Парламент Португалии одобрил закон об эвтаназии

Редактор:  
Махаббат Сыздыкова
14 Мая 2023, 14:02
Парламент Португалии одобрил закон об эвтаназии Фото: Armando Franca/AP

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Окончательная версия законопроекта должна быть принята в течение восьми дней. Дебаты про этому вопросу разделили португальское общество, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Euronews.

В Португалии после долгих и напряженных дискуссий легализована эвтаназия. В пятницу парламент одобрил окончательную версию законопроекта, согласно которому гражданам старше 18 лет будет разрешено обращаться за эвтаназией, если они неизлечимо больны и испытывают невыносимые страдания.

Подавляющее большинство социалистов и левых проголосовали «за», в то время как социал-демократы и правые выступили против.

Текст закона, на предыдущие версии которого президент страны Марсело Ребело де Соуза наложил вето, должен быть принят в течение восьми дней.


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