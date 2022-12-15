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    Парламент Казахстана ратифицировал соглашение с ОАЭ о защите инвестиций

    15 Декабря 2022, 14:22

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Депутаты Сената Парламента РК приняли закон «О ратификации соглашения между Правительством Республики Казахстан и Правительством Объединенных Арабских Эмиратов о поощрении и взаимной защите инвестиций», передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Соглашение предусматривает поощрение и создание благоприятных условий, а также защиту и безопасность для инвесторов на территориях двух государств. Документ регламентирует свободный перевод платежей, относящихся к инвестициям.

    Согласно закону, инвестиции одной стороны не могут быть национализированы, экспроприированы, реквизированы на территории второй страны. Исключением являются меры, предпринимаемые в общественных целях, недискриминационным способом, в соответствии с надлежащей законной процедурой, с выплатой адекватной, быстрой и эффективной компенсации.

    Соглашение заключается на 10 лет, автоматически может продлеваться еще на десятилетние периоды и остается в силе пока за один год до истечения первоначального или любого последующего десятилетнего периода с момента письменного уведомления любой стороной о намерении прекратить действие соглашения.

    Автор:

    Анеля Касымова

    Сенат ОАЭ Инвестиции
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