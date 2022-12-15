Парламент Казахстана ратифицировал соглашение с ОАЭ о защите инвестиций

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Депутаты Сената Парламента РК приняли закон «О ратификации соглашения между Правительством Республики Казахстан и Правительством Объединенных Арабских Эмиратов о поощрении и взаимной защите инвестиций», передает корреспондент МИА «Казинформ».

Соглашение предусматривает поощрение и создание благоприятных условий, а также защиту и безопасность для инвесторов на территориях двух государств. Документ регламентирует свободный перевод платежей, относящихся к инвестициям.

Согласно закону, инвестиции одной стороны не могут быть национализированы, экспроприированы, реквизированы на территории второй страны. Исключением являются меры, предпринимаемые в общественных целях, недискриминационным способом, в соответствии с надлежащей законной процедурой, с выплатой адекватной, быстрой и эффективной компенсации.

Соглашение заключается на 10 лет, автоматически может продлеваться еще на десятилетние периоды и остается в силе пока за один год до истечения первоначального или любого последующего десятилетнего периода с момента письменного уведомления любой стороной о намерении прекратить действие соглашения.



