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    Парламент Израиля принял бюджет, несмотря на протесты

    24 Мая 2023, 19:41

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Тысячи израильтян вышли во вторник, 23 мая, на марш протеста против экономической политики правительства Биньямина Нетаньяху, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Euronews.

    Парламент Израиля принял бюджет на 2023 и 2024 годы, несмотря на массовые протесты.

    Во вторник тысячи израильтян прошли маршем по Иерусалиму к зданию кнессета в знак протеста против действий правительства.

    В парламенте в это время готовились к голосованию по бюджету и «экономическому плану» премьер-министра Биньямина Нетаньяху.

    Протестующие считают, что финансовая программа правительства содержит слишком много уступок ультраортодоксальным союзникам.

    «Это не государственный бюджет, а массовое мародерство, - заявили участники протестной акции. - Так можно разрушить экономику Израиля и нанести ущерб будущим поколениям».

    Демонстранты обвиняли правящую коалицию в «грабеже».

    Если бы бюджет не удалось принять до 29 мая, парламент был бы автоматически распущен и потребовались бы новые выборы.

    Автор:

    Махаббат Сыздыкова

    Мировые новости Израиль
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