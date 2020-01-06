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    Парламент Ирака принял резолюцию с призывом к выводу иностранных войск из страны

    6 Января 2020, 00:06

    БРЮССЕЛЬ. КАЗИНФОРМ - Иракский парламент призвал правительство вывести из страны войска США и вооруженные силы других иностранных государств, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на Reuters.

    «Иракское правительство должно приложить усилия для прекращения присутствия любых иностранных войск на иракской земле и запретить им использовать свою землю, воздушное пространство или воду по любой причине», - говорится в документе, принятом в воскресенье.

    Парламентские резолюции, в отличие от законов, не являются обязательными для правительства. Однако ранее премьер-министр Ирака Адель Абдул Махди призывал депутатов как можно скорее завершить присутствие иностранных войск.

    Голосование в парламенте состоялось после авиаудара США, в результате которого в Багдаде был убит иранский генерал Касем Сулеймани. Это резко усилило напряженность в регионе.

    Фото: © EPA-EFE/STR

    Автор:

    Тимур Дюсекеев

    США Ближний Восток Иран
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