Парламент Бельгии отказался вывести ядерное оружие США из страны

БРЮССЕЛЬ. КАЗИНФОРМ – Депутаты парламента Бельгии в четверг отклонили резолюцию с просьбой о выводе американского ядерного оружия, размещенного в стране, и присоединении к Договору ООН о запрещении ядерного оружия, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на журнал EurActiv.

Резолюцию поддержали 66 депутатов, тогда как 74 отклонили документ. Среди тех, кто высказался за резолюцию, были социалисты, зеленые, центристы (cdH), Рабочая партия (PVDA) и франкоязычная партия DéFI.

Против голосовали националистическая партия N-VA, фламандские христианские демократы (CD&V), ультраправый «Фламандский интерес» и либералы Фландрии.

Незадолго до рождественских каникул парламентский комитет по иностранным делам одобрил предложение о выводе ядерного оружия с территории Бельгии и присоединении страны к Договору ООН о запрещении ядерного оружия.

В проекте резолюции содержался призыв к бельгийскому правительству «как можно скорее разработать дорожную карту, направленную на вывод ядерного оружия с территории Бельгии».

Отмечается, что долгое время, в отличие от других стран, в Бельгии не было никаких публичных дебатов о наличии ядерного оружия на бельгийской территории.

Проект доклада, опубликованный в июле прошлого года Парламентской ассамблеей НАТО, подтвердил, что Бельгия является одной из нескольких европейских стран, хранящих ядерное оружие США в рамках соглашений НАТО. Оружие размещено на авиабазе Кляйне Брогель на севере страны.

«В контексте НАТО Соединенные Штаты размещают в Европе около 150 ядерных боезарядов, в частности, атомные бомбы B61, которые могут нести как самолеты США, так и их союзников. Эти бомбы хранятся на шести американских и европейских базах: Кляйне Брогель в Бельгии, Бушель в Германии, Авиано и Гади-Туре в Италии, Волкель в Нидерландах и Инджирлик в Турции», - приводится часть доклада НАТО.

По словам представителя НАТО, ядерный потенциал необходим для «поддержания мира и предотвращения агрессии» извне. «Цель НАТО - мир без ядерного оружия, но до тех пор, пока оно существует, НАТО останется альянсом с ядерным оружием», - добавил он.

Бельгия до сих пор не поддержала Договор ООН о запрещении ядерного оружия 2017 года, который является первым за последние более чем 20 лет юридически обязательным инструментом по вопросам ядерного разоружения.

Однако резолюция, за которую голосовали в четверг, должна была изменить положение вещей. Опрос общественного мнения, проведенный YouGov в апреле прошлого года, показал, что 64% бельгийцев считают, что правительство Бельгии должно подписать договор, и только 17% против подписания.



