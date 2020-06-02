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    Парламент Азербайджана утвердил штрафы за отсутствие медицинских масок

    2 Июня 2020, 15:01

    БАКУ. TREND - КАЗИНФОРМ - На сегодняшнем заседании внеочередной сессии Милли Меджлиса (парламента) обсуждались штрафы за неношение медицинских масок во время пандемии коронавируса, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Trend.

    В связи с этим на обсуждение в третьем чтении была вынесена поправка в Кодекс об административных проступках.

    Согласно поправке, за нарушение требований, установленных соответствующим органом исполнительной власти в связи с использованием индивидуальных средств защиты, а также за то, что должностные лица не пресекли нарушения этих требований, физические лица будут оштрафованы в размере 50 манатов, должностные лица – 100 манатов, юридические лица – 200 манатов.

    За повторное нарушение этого правила до окончания карантинного режима лицо, уже получившее за это административное наказание, предусмотренное ст. 211.2 Кодекса, будет оштрафовано на сумму в размере 100 манатов, должностные лица – 200 манатов, юридические лица – 400 манатов.

    После обсуждений поправка была вынесена на голосование и принята.

    Автор:

    Азербайджан
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