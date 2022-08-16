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    Парковки для электросамокатов появятся в Алматы

    16 Августа 2022 16:39

    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - На улицах Алматы ведется работа по нанесению специальных разметок для обозначения мест парковки средств индивидуальной мобильности, в том числе электросамокатов. Об том передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу городского акимата.

    Данные меры приняты в рамках действующего меморандума, заключенного ранее между акиматом города Алматы с кикшеринговыми сервисами.

    На первом этапе разметка нанесена на проспектах Достык, Абая, по улице Гоголя и др. В дальнейшем планируется охватить разметками наиболее загруженные участки города. Всего до конца года на улицах Алматы будет нанесено не менее 500 парковочных зон.

    Парковочные зоны обозначаются белой краской с силуэтом самоката. Площадь парковки, обозначенной разметкой, в среднем составляет 4 кв. м и вмещает до 10 шеринговых самокатов. Нанесение разметки поможет горожанам легко определить место, где можно оставить электросамокат, не создавая помех для пешеходов и транспорта.

    Напомним, между акиматом Алматы и операторами сервиса аренды электрических самокатов был подписан меморандум о сотрудничестве и взаимопонимании, направленный на обеспечение безопасности передвижения на электросамокатах и снижения аварийности с участием средств индивидуальной мобильности. На сегодня в городе в аренду предоставляются около 15 тыс. электросамокатов, ежедневно совершается около 100 тыс. поездок на электросамокатах.
    #Алматы #Транспорт #Дороги
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